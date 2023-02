Acabar con las cuentas compartidas es casi imposible para Netflix. Su solución: legalizarlas

El plan de Netflix para acabar con la barra libre de cuentas compartidas ha empezado. Aunque todavía estamos esperando para saber en qué se traduce en realidad, las reacciones no se han hecho esperar, y hasta Bizum se lamenta por el cambio de políticas.

Con él, Netflix está llevando a cabo uno de los mayores experimentos de la historia de la tecnología, y sin duda el más grande de era de la suscripción. Ha sido la primera en atreverse en serio a acabar con las cuentas compartidas (a expensas de lo que ocurre finalmente), frente a otras como Spotify que no acaban de dar el paso. Y sin embargo, lo que demuestra el plan de Netflix es que acabar con las cuentas compartidas es imposible.

Prohibir compartir cuenta. Y a la vez legalizarlo

El comunicado con el que la compañía anunció las novedades se llama "Nuevas formas de compartir Netflix", porque es, en efecto lo que han anunciado, con un matiz. No son nuevas formas de compartir. Serán, o será, la única forma compartir, pues la previa, la que la compañía conoce, teme y está prohibiendo para mejorar sus resultados financieras, se ha acabado.

Explicando hace meses este cambio, reconocían que "es probable que el hecho de compartir haya contribuido a impulsar nuestro crecimiento al conseguir que más personas utilicen y disfruten de Netflix". Ahora, lo que prima es incrementar el ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus cifras en inglés). Y aunque el objetivo sea hacerlo crecer hasta el infinito, todo tiene límites, y la nueva política lo deja claro.

En España, según un estudio de Barlovento, casi dos de cada tres usuarios afirmó querer abandonar Netflix si impedían compartir cuenta. Lo que hacía ese dato realmente preocupante para la compañía es que el 60% de usuarios reconocía compartir. O sea, que las pérdidas podrían ser enormes.

Netflix necesita desesperadamente ingresar más por cada usuario. Pero todo tiene un límite, y de ahí las subcuentas

A nivel técnico, Netflix podría haber prohibido totalmente el hecho de compartir cuenta. Es decir, que hogares que quisieran tener cuentas con plan Estándar pagasen 13 euros al mes, y que aquellos que quisieran ver Netflix en 4K, HDR y sumar reproducciones simultáneas, pagaran 18. En total, 216 euros al año sin posibilidad de dividir la cuenta con no convivientes. Una cifra que no sólo hace que ver que la plataforma suponga un gasto anual de 6 euros más que toda su gran competencia junta, sino que hace que a muchos no nos salgan las cuentas.

Y eso es probablemente lo que ha llevado a que Netflix "legalice" compartir cuenta. No es lo mismo pagar 18 euros al mes por el plan Premium que 10 (9,99) euros por cabeza si comparto con otros dos amigos, mediante la fórmula "cuenta + dos subcuentas", que es el máximo que permite desde ahora. Así, si antes el ingreso por usuario (no suscriptor) era de 4,5 euros si dividíamos el precio del plan entre cuatro (el número de visualizaciones simultáneas), la realidad es que ahora va a ser de 10 por cabeza. De 50 céntimos menos que eso en el caso de compartir un plan Estándar.

Con las subcuentas, quien quiera ver Netflix en 4K pasa de pagar 4,5 euros a 10 euros. Sin subcuentas, habría tenido que pagar 18.

No dar la opción de tener estas subcuentas habría hecho que, en este y otro contextos económicos, pero particularmente en este contexto en España, previsiblemente llegaran las cancelaciones masivas (más de lo que lo van a a ser). Porque no es lo mismo pagar los 4,5 euros de antes, que pagar 10 de ahora, que ya es mucho, que haber pasado a pagar 13 o 18 sin más opciones. Hasta cuatro veces lo anterior, sin promesa de más calidad de contenidos ni ventajas extra.

No sabemos si estirar el chicle de esta forma hará que se rompa, pero el paso intermedio ya dado lo estirará mucho. Tener que pagar los 18 euros al completo habría sido devastador. Netflix ha sido valiente con esta decisión (mucho más que sus competidores), pero todo tiene un límite. Límites que conocen bien gracias a sus encuestas y a los comportamientos observados en los clientes tras subir precios.

Con los 5,99 euros por subcuenta, sitúan a España un escalón por encima en capacidad de gasto frente a países como Chile, Costa Rica y Perú, donde probaron con 2,99 dólares. Reed Hastings, fundador de Netflix, afirmó que había una "reacción de cancelación" a las nuevas medidas, pero contrastaba argumentando que con el tiempo mejorarían los ingresos. Haber medido cada céntimo al milímetro, subcuentas de por medio, será clave para que ese escenario llegue a darse.