Cómo saber si me ha tocado en la mesa para las elecciones generales del 23 de julio de 2023

Estamos a menos de un mes de volver a votar en nuestro país, pero en esta ocasión en las Elecciones Generales que se celebran de manera adelantada el próximo 23 de julio. Como en todos los comicios, hace falta elegir a los miembros que compondrán las diferentes mesas que se situarán en los colegios electorales. Y es una realidad que mucha gente está asustada con ello.

Y está asustada precisamente porque estas elecciones se celebran en un periodo vacacional, y por ende muchas personas quieren poder irse de vacaciones con total tranquilidad. Pero puede ocurrir que justo en la semana que tengan planeado ir de viaje, acudir a una boda o cualquier tipo de evento deban acudir a las mesas electorales.

Algunas ciudades publican la listas de miembros de las mesas del 23J

Es por ello que ha sido muy consultado el hecho de cuándo saldrán publicados estos nombres con el objetivo de saber si organizar para ese fin de semana un plan o no. Porque un mito que hay que tener en cuenta en este caso es que el solicitar el voto por correo por si no estás en tu localidad ese día, no te librará de ser presidente o vocal de mesa.

En estos días se están celebrando por toda España los diferentes plenos para poder elegir en sorteo al presidente/a y los dos vocales de cada mesa, con sus correspondientes 2 suplentes en cada cargo. En total 9 personas que deberán acudir en la mañana de ese domingo para poder formar esta mesa (aunque después los vocales podrán marcharse mientras estén localizables).

Por desgracia, no todos los ayuntamientos hacen públicos los listados de los elegidos a formar estas mesas. En la gran mayoría optan por una comunicación personal a través de carta en esta misma semana. Pero si hay algunos que proporcionan esta información de manera pública. Estos te los dejamos a continuación con el acceso a los elegidos en las mismas:

Hay que tener en cuenta que siempre habrá que esperar la carta certificada con la comunicación formal de este nombramiento. Igualmente se destaca que hay diferentes formas para poder librarse de acudir, siempre que se practique una alegación ante la Junta Electoral de Zona.

Entre las causas justificadas para ello se incluye el tener un viaje reservado antes del 29 de mayo, tener más de 65 años, ser discapacitado, contar con un embarazo de más de seis meses o cuidar de manera directa a un dependiente. Otras muchas se pueden encontrar en la Instrucción 6/2011 de 28 de abril de la JEC, que es la que se rige a día de hoy.

