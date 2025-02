Descargar programas para liberar espacio hace años que dejó de tener sentido: Windows tiene una herramienta que a veces olvidamos

Es relativamente sencillo ocupar gran parte de nuestro sistema de almacenamiento si no contamos con una gran cantidad de espacio y no tenemos especial atención con lo que descargamos e instalamos en nuestro PC. Es por ello que existen aplicaciones de terceros muy útiles para gestionar nuestro almacenamiento y eliminar aquellos archivos que no nos son necesarios.

A pesar de lo útil que pueden ser herramientas tales como CCleaner, BleachBit o incluso Microsoft PC Manager en este campo, tampoco hay que pasar por alto las herramientas integradas que nos ofrece nuestro sistema operativo para gestionar el espacio de almacenamiento interno. Y Windows tiene desde hace años un gran olvidado: el Liberador de espacio en disco.

Una herramienta incluida en Windows que elimina archivos temporales

Si bien la herramienta lleva un buen tiempo en Windows, a veces suele pasar desapercibida. El nombre de esta aplicación deja poco a la imaginación, por lo que te vamos a explicar todas sus características y su evolución en Windows 11.

Una de las maneras más rápidas de liberar espacio en disco es precisamente deshacerse de los archivos temporales que se encuentran en nuestro sistema. Estos archivos se acumulan por el uso que le damos al sistema y a las distintas aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. De esta manera, en nuestro equipo podemos encontrarnos con archivos que pertenecen a restos de programas descargados, archivos temporales de Internet, archivos de caché, miniaturas de archivos, y otros tantos elementos que poco a poco pueden acabar ocupando una buena parte de nuestro disco duro.

Aunque la manera más eficaz de liberar espacio en disco es desinstalando aquellos archivos pesados que ya no necesitamos y ocupan una gran parte de nuestro sistema de almacenamiento (para ello WinDirStat es mano de santo), también puedes hacer uso del liberador de espacio en disco de Windows para deshacerte de todos esos archivos temporales y liberar rápidamente algo de almacenamiento.

Ten en cuenta que los archivos temporales van a seguir apareciendo con el tiempo, por lo que el espacio que liberes volverá a estar ocupado muy probablemente con el tiempo. No obstante, es una manera eficaz de obtener espacio de almacenamiento, sobre todo si lo necesitas de manera urgente.

Para acceder a la herramienta basta con escribir ‘Liberador de espacio en disco’ en el cuadro de búsqueda de la barra de herramientas de Windows y ejecutar la aplicación. Ten en cuenta que la herramienta tan solo eliminará archivos del disco (C:), por lo que si quieres eliminar archivos que no se encuentren en el disco donde tienes instalado Windows te tocará hacerlo manualmente o por medio de una aplicación de terceros como las mencionadas líneas arriba.

Con el Liberador de espacio en disco puedes eliminar los siguientes tipos de archivos:

Archivos de programas descargados

Archivos temporales de Internet

Informes de errores de Windows y diagnósticos

Caché de sombreador de DirectX

Archivos de optimización de distribución

Papelera de reciclaje

Archivos temporales

Miniaturas

Eliminar todos estos archivos no hará que tu sistema deje de funcionar en ningún momento, aunque más te vale vigilar lo que has enviado a la papelera de reciclaje para no arrepentirte de la eliminación de archivos.

La herramienta puede además limpiar los archivos del sistema referentes a actualizaciones de Windows que ya no se estén utilizando. Sin embargo, ten cuidado al hacer esto, ya que es posible que el PC no pueda volver a un punto de restauración anterior si existe algún problema y el sistema necesita dichos archivos, es por ello que esta opción se encuentra separada del resto.

Una vez marcadas todas las opciones que consideres oportunas, haz clic sobre ‘Aceptar’ y el sistema se tomará su tiempo para eliminar todo lo escogido en la lista. De esta manera es posible liberar varios gigabytes de archivos fácilmente.

Windows 11 ofrece una herramienta para liberar espacio mucho más completa

Gestión de almacenamiento en disco en Windows 11

Windows 11 elevó la experiencia del liberador de espacio en disco mediante un menú integrado en el panel de configuración del sistema. Esta herramienta para liberar espacio en Windows 11 se puede encontrar en Configuración > Sistema > Almacenamiento, ofreciendo una manera mucho más integrada y sofisticada para eliminar todo tipo de archivos, desde aplicaciones a contenido multimedia y archivos temporales, entre otros elementos.

Si así lo deseas también puedes activar el Sensor de almacenamiento y configurar avisos automáticos sobre el espacio ocupado de almacenamiento en tu sistema. Esta función concretamente también se encuentra disponible en Windows 10.

Así pues, si quieres liberar espacio en tu disco duro pero no quieres depender de programas de terceros puedes probar a utilizar esta herramienta integrada en Windows. En el caso de Windows 11 vemos que el Liberador de espacio se ha convertido en una herramienta mucho más intuitiva y completa, muy similar a las herramientas integradas que contamos en dispositivos móviles.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

Imagen | benjamin lehman

En Genbeta | El fin de Windows 10 se acerca y Microsoft recuerda cuánto habrá que pagar por seguir usándolo con seguridad: no es nada barato