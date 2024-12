La empresa intentó jugar a dos bandas con dos candidatos al mismo puesto. Acabó probando su propia medicina

Internet se ha convertido en un sitio idóneo donde compartir experiencias laborales. Por un lado, redes sociales y foros sirven a la gente para desahogarse. Por otro, para comprender que sus experiencias no son exclusivas, sino que hay empresas que siguen ciertos patrones de comportamiento similares con sus empleados.

También se comparten muchas historias de procesos de selección que o son interminables, o hacen a las personas en busca de empleo sentirse muy mal por sentirse ignorados o tratados con poco respeto o por no recibir nunca respuesta.

Reddit es un lugar perfecto para compartir esas informaciones. Hay canales como 'Recruitting hell' donde se pueden encontrar historias muy interesantes. En esta que compartimos, una empresa que mareó a dos candidatos y mintió a uno de ellos, acabó tomando de su propia medicina.

Cuenta el afectado que un reclutador de una empresa le contactó para ofrecerle un trabajo con buenos beneficios y aceptó ir a la entrevista: "Me dijeron que había conseguido el trabajo y que pronto recibiría una carta de oferta oficial para aceptar el puesto".

Un grave problema: el ghosting laboral

Y de ahí llegó un "ghosting" de dos semanas. Ya hemos visto en Genbeta que el 'ghosting' es un problemón laboral, ya que las empresas dejan de responder a sus potenciales trabajadores en el proceso. En este caso, comenta el protagonista de la historia que ni siquiera le respondían a las llamadas.

Luego me dijeron que no había conseguido ese trabajo y me comentaron que habían decidido contratar a otro candidato. Eso fue un viernes.

"Al lunes siguiente me llamaron y me dijeron que el otro candidato no había aceptado la oferta y me preguntaron si yo quería aceptarla. Los rechacé porque toda su experiencia había sido muy inestable", afirma la persona que comparte su historia.

Además de todo esto, el reclutador se atrevió a decirle que no parecía un candidato muy motivado y "se puso a despotricar sobre cómo la gente ya no quiere trabajar" así que decidió colgarle en medio de su discurso.

