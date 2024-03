Esta empresa echó a un trabajador y bloqueó su PC hace seis meses. Ahora le piden su contraseña para restaurarlo

Muchas son las historias que compartimos sobre empresas que toman decisiones bastante absurdas contra sus trabajadores. Y que luego, de algún modo, el karma se lo devuelve y acaban mal paradas. Por ejemplo, tenemos empresas que protagonizaron despidos hechos con muy poco respeto que luego tuvieron importantes problemas de imagen y, por tanto de confianza de los clientes y socios. También está la historia de un CEO que presumió de despedir a un empleado tras 4 días en la empresa... y dio la imagen contraria de lo que quería en LinkedIn

Las historias de empresas y CEO que ejercen malas prácticas contra sus empleados se multiplican en las redes sociales y en foros. Despidos con frialdad (como el de Booking con un vídeo pregrabado o las llamadas de Zoom que en cuestión de segundo echan a miles de personas a la calle); la obligación de volver a la oficina poniendo excusas tan bizarras como que los snacks son ricos; o mentiras en los procesos de selección sobre la flexibilidad y el teletrabajo... levantan comentarios de enfado en foros como Reddit.

En el mismo Reddit tenemos una nueva y curiosa historia contado por el protagonista de la misma. Cuenta que una empresa lo buscó para una entrevista en su empresa para un puesto gerencial y terminó consiguiendo el trabajo, pero solo duró 30 días en el cargo. Lo que pasó durante y después ha causado mucha polémica.

Mrketing ilegal y contraseñas perdidas

Cuenta el ex empleado que si duró 30 días hasta que lo despidieron del puesto fue porque vio que la firma llevaba a cabo prácticas de marketing ilegales y ofreció soluciones para atajarlas además de denunciarlas públicamente dentro de la plantilla de la compañía.

"Me echaron. Se deshicieron del problema, que era yo", explica él.

Como hizo Google en uno de los despidos masivos e inhumanos hacia sus empleados, para despedirlo, la empresa también bloqueó el ordenador de trabajo para que este hombre no pudiera acceder a sus cuentas.

Lo gracioso es que ahora, seis meses después, esta misma empresa se ha puesto en contacto con el ex trabajador y le ha pedido su contraseña, ya que de otra manera no sabían cómo restablecerla para poder volver a acceder al ordenador que ellos mismos le bloquearon, como explica él en comentarios, que no en el texto original.

La historia, con una captura del mail, ha sido compartida en en la comunidad AntiWork. El autor también ha dicho que si bien nunca tuvo la intención de responder a su ex empleador, algunos de los comentarios realmente aportaron información reveladora. Algunos le han recordado que debe protegerse porque las empresas no lo van a hacer. "Si sientes que se están aprovechando de ti, probablemente sea así. Documenta todo”.

