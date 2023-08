Esta web permite generar modelos en 3D a partir de cualquier imagen en 2D por medio de una IA: así funciona

Las herramientas basadas en inteligencia artificial han irrumpido en nuestras vidas de forma mucho más profunda desde que ChatGPT se lanzó al público el pasado año. El producto de OpenAI ha generado un gran interés por este tipo de aplicaciones, las cuales tienen por objetivo facilitarnos el acceso al conocimiento y darnos la posibilidad de ser mucho más productivos en nuestras tareas.

Aunque esta IA y demás alternativas como Bing Chat, Bard y demás todavía tienen un gran margen de mejora, no son la única expresión donde la IA ha conquistado a los usuarios. Con DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney y similares también tenemos la posibilidad de generar imágenes a partir de una descripción en texto. Sin embargo, hoy hemos dedicado este artículo a hablarte de una herramienta gratuita que permite pasar a 3D cualquier imagen por medio de IA. Hablamos de CSM.

Crea modelos en 3D a partir de cualquier imagen en 2D

CSM (Common Sense Machines), ha ideado un motor de simulación para generar imágenes en 3D a partir de imágenes en 2D. Su funcionamiento es sencillo, ya que lo único que tenemos que hacer es subir una imagen desde nuestro equipo o bot dedicado a ello en Discord y el sistema nos ofrecerá un modelo en 3D a partir del input que le hemos proporcionado, pudiendo además descargarlo.

Para comenzar a utilizar su herramienta, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en su web o iniciar sesión por medio de Google, cuenta de Apple o Discord. Una vez hayamos verificado el correo y tengamos acceso a la herramienta, debemos pulsar sobre la opción de 'Image to 3D' para comenzar nuestra creación.

Podemos subir la imagen en múltiples formatos, entre ellos JPG, PNG o WEBP. Tras unos segundos, el sistema generará varias vistas de la imagen desde distintas perspectivas. No te preocupes si hay algo ligeramente deformado, ya que a la hora de pasar el modelo a 3D es algo que se notará mínimamente. En cambio, si crees que la deformación es excesiva, puedes intentarlo con otra imagen.

Tras la subida, simplemente debemos pulsar sobre 'Generate 3D Mesh' y el simulador se tomará su tiempo hasta completar el modelo en 3D. Asegúrate de marcar la opción de 'Use experimental Model', ya que así el sistema trabajará con el último modelo disponible.

Cuando hemos mencionado lo de que "se tomará su tiempo" no lo decíamos en broma. Y es que el modelo podría tardar hasta varias horas en generarse. Simplemente debemos esperar hasta que la imagen que hayas subido y que se encuentra en el apartado de "My Assets", pase de 'Training' a 'Done'.

Cuando haya finalizado, podemos visualizar el modelo en la web o descargarlo en nuestro equipo. El formato utilizado para el modelo es GLD, un tipo de archivos que podemos abrir mismamente con el visor de Windows. Sin embargo, también podemos manipular el modelo en aplicaciones de modelado 3D como Blender.

Si quieres ver cómo puede llegar a quedar el resultado mientras esperas, desde CSM tienen algunos ejemplos de la comunidad en su página web, los cuales puedes descargar también.

Aunque CSM ofrezca su herramienta de manera gratuita, existe una versión para empresas que posibilita generar modelos de manera más rápida en servidores dedicados. No obstante, al tratarse de una versión empresarial, se debe de contactar con la compañía para más información sobre precios y disponibilidad.

En Genbeta | Esta app convierte tu selfie en una Barbie (o en un Ken)… y de regalo te hace renunciar a tus derechos de imagen y a tu privacidad