Hay vida más allá del Spotify Wrapped y es incluso mejor: siete formas curiosas y originales de visualizar datos de tu música

Hay auténticos clásicos del mundo de la música que llegan cuando el año llega a su fin: el villancico de Mariah Carey y los recopilatorios resumen como el Wrapped de Spotify. Nos gustan las estadísticas musicales y no hay mejor prueba que el furor que causa el resumen del año de la plataforma de música en streaming (a juzgar por la difusión masiva en redes sociales), pero aunque sea la oficial, no es la única ni mucho menos: hay otras formas diferentes y de lo más variopintas de analizar tus estadísticas musicales en Spotify.

Un vistazo a… 27 TRUCOS de SPOTIFY - ¡Controla toda tu MÚSICA como nadie!

Stats for Spotify

Si lo que te interesa son las estadísticas y no quieres tener que esperar al final del año, Stats for Spotify es lo que estás buscando. Esta herramienta te muestra en una interfaz clara e intuitiva las canciones más escuchadas, artistas y géneros organizadas en tres periodos de tiempo (cuatro semanas, seis meses, desde el principio) y probablemente lo más interesante a título personal: cómo han ido evolucionando tus gustos con el paso del tiempo. Concretamente, desde la última vez que usaste la herramienta.

How Bad is Your Spotify

Lo de compartir tus estadísticas musicales tiene un punto de exhibicionismo que puede terminar en alguien loando (o riéndose de) tus gustos. Pero también puedes llevarlo a otro nivel y que sea una inteligencia artificial quien valore tu gusto, con bastante mala baba, dicho sea de paso. Esto es precisamente lo que hace How Bad is Your Spotify, que por cierto también funciona con Apple Music de forma homóloga.

Spotify Pie

Si te gusta la simplicidad y la claridad, Spotify Pie analiza tus escuchas del último mes y las organiza en forma del clásico gráfico circular de quesitos, una forma fácil de compartirlos. Bajo el gráfico, verás qué géneros son los que más escuchas y tus artistas top del mes. Este es un proyecto creado Darren Huang, estudiante de UCLA.

Instafest

Instafest muestra tus escuchas de Spotify, Last.fm o de una playlist de una forma de lo más original: como si fueran un cartel de un festival. Así, cuanto más escuches a una banda o artista, más grande aparecerá en el cartel y puedes generarlo a partir de tus escuchas del último mes, medio año o de todos los tiempos. Ojo porque además puedes cambiar la estética.

Receiptify

Receiptify toma tus canciones favoritas y más escuchadas del último mes, medio año o de todos los tiempos y los convierte en un ticket de compra de tu gusto musical con los tracks y su duración.. Puedes usarlo con Spotify y Last.fm y si deslizas hacia abajo, encontrarás todas las opciones disponibles para tu ticket.

Icebergify

Icebergify coge los 50 bandas/artistas que más escuchas ahora, a medio y largo plazo y los organiza en base a su popularidad como si de un iceberg se tratase. Un ejemplo: si te gusta Shakira probablemente la veas en la punta del iceberg, pero si quien llevas siempre en Spotify es algo menos mainstream como Chill Mafia, aparecerá abajo.

Obscurify

Siguiendo la estela del anterior, Obscurify te dice lo "oscuros" que son tus gustos musicales en comparación con otra gente, mostrándote tu top cinco y evaluando parámetros como la felicidad, bailabilidad y energía de tu música más escuchada frente a la de otras personas.

Bonus

Para lograr visualizar estos datos de forma diferente es necesario que des permisos para acceder a tu cuenta de Spotify, si bien una vez lo hagas, lo suyo es ir a los ajustes de Spotify y revocar el acceso.

Portada | Bing Image Creator

En Genbeta | La IA generativa de Google llega a Spotify: buscan mejorar las recomendaciones personalizadas con su modelo de lenguaje