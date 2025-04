Un ingeniero ha convertido una vieja Nintendo Wii en su servidor web: "funcionó mucho mejor de lo que esperaba"

La Nintendo Wii fue sin duda una de las consolas más populares de su generación, especialmente por su enfoque en juegos multijugador y de entretenimiento en grupo. Sin embargo, más allá de su faceta gamer, un ingeniero ha logrado convertirla en un servidor web funcional, relatando todo el proceso en un blog… que, curiosamente, está alojado en la propia Wii.

Aunque no es la primera vez que se utiliza una consola como servidor —ya se hizo con la PlayStation 3 gracias a la distribución Yellow Dog Linux—. Incluso la propia Sony lanzó su propio Linux para la PS2 hace ya 22 años con el kit 'Linux for PlayStation 2'.

Una Nintendo Wii que se convierte en un servidor

Todo comenzó cuando el ingeniero encontró en la web de NetBSD una versión de esta distribución adaptada para la Wii. Aquello despertó su curiosidad y decidió lanzarse al reto.

Compró una Wii de segunda mano y se planteó la pregunta clave: ¿sería lo suficientemente potente para funcionar como servidor? En su interior, la consola alberga una CPU PowerPC 750 de un solo núcleo, una línea de procesadores de finales de los 90 que, según comenta, aún se usa en equipos espaciales como el Telescopio Espacial James Webb.

Tras comprobar que la CPU podía soportar la tarea, comenzó el proceso. Preparó una tarjeta SDHC de 32 GB, suficientemente rápida, e introdujo la imagen de NetBSD descargada desde el sitio oficial. Esta distribución permitía arrancar de forma independiente y ejecutar paquetes como un servidor web.

La imagen de NetBSD Wii cuenta con la estructura necesaria para poder arrancar de manera independiente. Una vez se ejecuta esta distribución de Linux, la consola abre la posibilidad de ejecutar diferentes paquetes como por ejemplo el del servidor web. Un servidor que obviamente es bastante ligero y que no permite almacenar grandes creaciones.

Dado que la Wii solo cuenta con 88 MB de RAM utilizables, optó por servidores ligeros como Lighttpd, thttpd y Nginx. El blog, para evitar sobrecargas, está completamente construido en HTML estático. Además, lo hizo accesible a través de DNS dinámico, redirección de puertos en su router y un reverse proxy.

"Honestamente, esto funcionó mucho mejor y fue mucho más fácil de lo que esperaba", asegura el creador. No solo por el rendimiento obtenido, sino también por el bajo consumo energético de la Wii, que estima en unos 4 euros al mes.

No obstante, el sistema no es perfecto. Cada vez que arranca NetBSD, la consola se reinicia y vuelve al menú principal. Aun así, califica la experiencia como divertida, educativa y sorprendentemente práctica. Lo que comenzó como un reto de fin de semana, hoy se mantiene como un blog operativo.

El ingeniero reconoce que tuvo que enfrentarse a desafíos importantes como las limitaciones de CPU y RAM, la estabilidad del Wifi con drivers específicos y los largos tiempos de arranque. Aun así, su proyecto demuestra que una consola como la Wii puede tener una segunda vida muy distinta a la de los videojuegos.

Imágenes | Denise Jans (2)

