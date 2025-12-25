HOY SE HABLA DE

Instagram y TikTok nos han quitado la magia de las redes sociales de los 2000. La Gen Z tiene nostalgia de aquellos años y yo también

Tuenti, Fotolog, incluso el MSN  no nos pedían ser una marca personal ni dar una opinión constante

Toxic Player Lumzcypxcxs Unsplash
Facebook Twitter Flipboard E-mail
barbara-becares

Bárbara Bécares

Editor
barbara-becares

Bárbara Bécares

Editor
Linkedin
3454 publicaciones de Bárbara Bécares

Hubo una época, no hace mucho, en la que las redes sociales eran eso, un sitio para socializar. No para opinar de todo sabiendo de ello o sin saber; no para desinformar con el objetivo de hacer daño; no para crearnos necesidades y vendernos los remedios... Y no para que hombres multimillonarios ganaran más y más dinero a costa de nuestros datos privados y de permitir abiertamente la desinformación. 

Airbnb y Booking me han quitado lo que más me gustaba de viajar en los 2000. La Gen Z tiene nostalgia de aquellos años... y yo también
En Genbeta
Airbnb y Booking me han quitado lo que más me gustaba de viajar en los 2000. La Gen Z tiene nostalgia de aquellos años... y yo también

Tuenti, Fotolog, incluso el MSN  no nos pedían ser una marca personal ni dar una opinión constante. Las usábamos para compartir y sorprendernos con nuevas formas de socializar y estar en contacto con nuestras amistades y familiares, aunque estuviéramos en la distancia. 

Un vistazo a…
CÓMO DESACTIVAR TU CUENTA DE INSTAGRAM TEMPORALMENTE 2020

Tuenti y las fotos borrosas

Tuenti fue, para muchos y muchas de nosotras, la primera plaza pública privada. No estaba pensada para gustar a desconocidos, sino para encontrarte con tu gente. El muro no era un escenario; era una conversación. Las fotos eran borrosas, mal iluminadas, sin filtros. 

Un psicólogo explica por qué "la generación más preparada" es la más "rota emocionalmente": así están millennials y Gen Z
En Genbeta
Un psicólogo explica por qué "la generación más preparada" es la más "rota emocionalmente": así están millennials y Gen Z

De hecho, era muy común salir de fiesta o ir de excursión y luego subir todas, absolutamente todas las fotos, a un álbum, con el objetivo de que tus amistades con las que habías compartido esa actividad, pudieran descargarse esas fotos para tenerlas. 

Fotolog, mi favorita

Fotolog era sin duda mi favorita. Yo vivía en Madrid, echaba de menos a mis amistades asturianas y ahí nos manteníamos muy conectadas. Fotolog imponía una regla simple: una foto al día, unas pocas líneas. No se buscaba viralidad, queríamos compartir nuestra vida con la gente.

De alguna manera no te encontrabas a todo el mundo opinando de todo como pasa ahora, en el que parece que vivimos rodeados de expertos en sociología, política, relaciones internacionales o feminismo. Nadie esperaba que tuvieras una postura clara sobre cada tema del día. La identidad digital no estaba atravesada por la urgencia de posicionarse.

Qué fue de Fotolog: la red social de los millennials que marcó un precedente en las redes actuales
En Genbeta
Qué fue de Fotolog: la red social de los millennials que marcó un precedente en las redes actuales

Subíamos fotos que, en caso de tener algún filtro, era simplemente que le habíamos puesto demasiado contraste porque estaban de moda esas fotos con mucho contraste. Eso se traduce a que no había fotos donde todo el mundo aparecía con los mismos labios o la misma nariz.  Acabó cerrando en 2016 cuando ya todos habíamos sucumbido masivamente a las redes sociales de Mark Zuckerberg. 

Hasta que pasaron a ser un negocio masivo

Con el tiempo, las redes crecieron, se profesionalizaron y se monetizaron. La espontaneidad fue cediendo espacio a la estrategia. Aparecieron los filtros, los algoritmos, las narrativas perfectas y hasta los zascas, a ver quién es más ingenioso callando al otro. 

Meta ha sido denunciada por sus redes sociales adictivas y la ciencia corrobora que, efectivamente, Instagram y otras causan enganche
En Genbeta
Meta ha sido denunciada por sus redes sociales adictivas y la ciencia corrobora que, efectivamente, Instagram y otras causan enganche

Y, además de eso, el hecho de que tras las redes sociales que más usamos se encuentran varias de las personas más ricas del mundo. Han pasado a ser algo político y no ya una diversión, un espacio de interacción. Influencers que a diario nos convencen de que tenemos que tener un estereotipo de físico y una forma de vida inalcanzable para la mayoría de los humanos. 

Mark Zuckerberg creó un colegio a su medida para cientos de niños. Ahora lo va a cerrar y nadie va a poder graduarse
En Genbeta
Mark Zuckerberg creó un colegio a su medida para cientos de niños. Ahora lo va a cerrar y nadie va a poder graduarse

No hay que olvidar todas las irregularidades que se han descubierto de las grandes redes a golpe de sentencia y de filtración de documentos como que desde Meta saben que Instagram afecta a la salud mental de los menores y aun así estuvieron presionando para permitir una versión para niños y niñas.

Imagen | Foto de Toxic Player en Unsplash

En Genbeta | Los creadores de TikTok han lanzado un editor con IA que modifica la imagen con tan solo decírselo: ya lo puedes usar gratis

En Genbeta | Solo hacen falta 35 minutos para engancharse a TikTok: los documentos internos de la red social son estremecedores

Temas
Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios