Un psicólogo explica por qué "la generación más preparada" es la más "rota emocionalmente": así están millennials y Gen Z

Hace unos días me encontré con una publicación en Instagram de un psicólogo español donde explicaba con dibujos "por qué sentimos lo que sentimos". Se refiere a los millennials. La generación que hemos sido definida como la más preparada de la historia, afirmaba el profesional en salud mental, "es también la más rota emocionalmente". Así que decidimos hablar con él para este reportaje sobre el panorama para la generación milenial y también para la generación Z.

Ciertamente son muchos los estudios que señalan que los profesionales más jóvenes son los que más padecen problemas de salud mental. Esta misma semana, un nuevo informe de HR News apuntaba a que los profesionales más jóvenes son los que más estrés padecen en el lugar de trabajo. El 43% de las personas de alrededor de 100 países informaron haber experimentado agotamiento en el lugar de trabajo. La generación Z es la que más sufre el agotamiento y también los millennials. Por su parte, los mayores de 55 años fueron el grupo que registró los niveles más bajos de agotamiento.

Adrián Quevedo Rico, psicólogo sanitario especializado en alimentación y psicólogía deportiva, explica que partiendo de este dato, ha hecho un análisis de la situación basándose en lo que observa en sus pacientes a diario: el 31% de millennials han sido diagnosticados con algún problema de salud mental, según un informe de Athenahealth. Por su parte, la American Psychological Association (APA) ha alertado sobre los efectos acumulativos del trauma colectivo en esta generación. Y explica que esto no son meros estudios, sino lo que él y su gremio observa en terapia:

En consulta veo cómo se repiten ciertos malestares: ansiedad, culpa, autoexigencia, pérdida del sentido vital. También observo cómo el contexto social actual no solo no facilita la estabilidad emocional, sino que a veces incluso la entorpece. Mis conclusiones nacen de cruzar estos datos con lo que escucho cada día, y con lo que también veo en mi entorno como ciudadano, no solo como psicólogo.

"La generación más preparada"

Muchos estudios apuntan a que los denominados 'millennials' son probablemente la generación mejor preparada de la historia de España. Si eres de esa época seguro que lo habrás escuchado alguna vez. La generación Z también destaca por su interés en la formación. Fuimos educados en que con esfuerzo todo podía lograrse, como recuerda el profesional en psicología.

"Es un mensaje que se nos dio con cariño, porque muchas personas que nos lo transmitieron lo vivieron como verdad. Pero hoy sabemos que no siempre se cumple. Y no porque no nos esforcemos, sino porque el contexto ha cambiado". Y recuerda que "no es solo que el esfuerzo no siempre dé frutos, es que muchas veces te formas, te adaptas, te sacrificas… y aun así no consigues aquello que te prometieron. Y eso no solo frustra: puede hacer que la persona empiece a pensar que el fallo está en ella". Y afirma:

"Esa percepción de “si no lo consigo, es porque no soy suficiente” es una herida profunda que veo en muchas personas".

Y, con esta frustración encima observa que muchas personas encuentran un problema más: "Lo que ocurre entonces es que nos desconectamos de nuestras capacidades. Pensamos que, como ya lo hemos intentado varias veces sin éxito, nunca lo conseguiremos. Y esa es la definición de la indefensión aprendida".

Los millennials: una generación puente

También trata este psicólogo un tema curioso: cómo a los millennials les ha tocado esta en el medio de un mundo de muchos cambios en poco tiempo y cómo eso puede afectar. Ser una "generación puente" es estar entre dos mundos: uno que ya no encaja y otro que aún no entendemos del todo.

Lo que entiende Quevedo Rico es que "nos educaron con valores tradicionales, estructuras rígidas y muchas certezas. Y ahora vivimos en un tiempo donde todo cambia rápido, donde las certezas se han vuelto líquidas y donde muchas de las normas con las que crecimos ya no aplican". Y eso genera una tensión constante.

Ve que los millennial sí entienden el "discurso del cambio —de género, de salud mental, de vínculos, de trabajo, de propósito— pero aún llevamos dentro la semilla del “deber ser”. A veces sentimos que algo ya no tiene sentido, pero seguimos repitiéndolo porque así nos enseñaron. Y ese choque interno duele", según lo que observa de sus pacientes.

Adaptarnos a lo nuevo sin sentir que traicionamos lo que nos formó. Dejar atrás lo que ya no nos representa sin despreciar lo que un día fue importante. Aprender a sostener contradicciones. Todo eso forma parte del desafío de ser generación puente.

La situación para la generación Z

La generación Z se está incorporando estos años en el mercado laboral, no sin polémicas ni sin quejas ante lo que encuentran. Y, ya hemos visto que el alto costo de la vivienda y los bajos salarios están siendo un gran fuente de agotamiento mental.

"Podemos decir que la generación Z está creciendo en un escenario muy distinto al que conocieron sus padres y en parte también los millennials. El contexto económico actual está marcado por la precariedad, el encarecimiento de la vivienda y la dificultad de acceso a empleos estables. En España, las tasas de desempleo juvenil son de las más altas de Europa. Además, hay poca formación financiera, lo que complica aún más tomar decisiones económicas seguras a largo plazo", explica Quevedo Rico sobre lo que nota más agotador para la juventud.

A eso se le suma un mundo en crisis climática, políticas globales inestables y una constante sobreexposición a estímulos digitales. Y aunque no hay una única causa para los problemas de salud mental, la ciencia nos dice que el entorno tiene un peso enorme.

"Además, a nivel relacional y emocional, han crecido en un ecosistema digital que condiciona su forma de vincularse, aprender y trabajar. Y eso no es “bueno o malo”, pero sí requiere adaptaciones distintas. La sensación de no llegar, de no poder cumplir con expectativas ajenas o internas, puede acabar generando una percepción de indefensión, un “da igual lo que haga, no va a cambiar nada”. Y eso es un caldo de cultivo para el sufrimiento existencial".

