Las distros Linux más interesantes de 2017

Dejando atrás el eterno chiste del año de Linux en el escritorio, la realidad es que el sistema y sus distribuciones han vívido un año interesante. Uno en el que al menos según algunas estadísticas ha sido el de mayor cuota de mercado en su historia, al alcanzar por primera vez el 3%.

También está el hecho inimaginable hace unos años de que Linux forma ya parte integral de Windows, y podemos hacer cosas como descargar Ubuntu desde la Tienda de Microsoft. No es de locos imaginar un 2018 destacable, y mientras esperamos a que acabe el año, aprovechamos para repasar algunas de las distribuciones que más nos llamaron la atención en 2017.

Ubuntu 17.10

Puede que Canonical no haya tenido su mejor año, con recortes de plantilla el abandono de la convergencia y de Unity 8, pero curiosamente eso ha resultado en el año más interesante para Ubuntu en mucho tiempo.

Con el regreso a GNOME, Ubuntu 17.10 ha traído nueva vida a un sistema que parecía completamente estancado en un desarrollo pasivo sin nada nuevo o interesante que ofrecer desde hacía varios años.

Obviamente Artful Aardvark no es perfecto, ni de cerca, pero por ahora parece ser un cambio para mejor que ha inyectado de vida a la distribución más emblemática de Linux que conocemos. En 2018 probablemente veremos una versión LTS más estable, y con aún más cambios y novedades que para muchos ha despertado un interés por la distro que había muerto hace tiempo.

KDE Neon

KDE Plasma luce cada vez mejor, y aunque sus fans no pudiesen lograr que fuera el nuevo escritorio de Ubuntu esto no quiere decir que no haya distros robustas y completas en las que usar el entorno.

Una de las mejores distro para esto, si acaso no la mejor, es KDE Neon, que ofrece un escritorio estable y lo último de software proveniente de la comunidad de KDE. Neon es la distro para quien quiere un sistema operativo solido y en el que pueda usar lo último de KDE. Además de que luce bastante sensacional.

Pop!_OS

¿Qué puede tener de interesante otra distro más basada en Ubuntu?, pues que ha sido creada por un fabricante de ordenadores con Linux, uno de los pocos que vende solo portátiles y desktops exclusivamente con el sistema operativo abierto.

Pop!_OS tiene una ventaja que otras distros no tienen, su propio hardware creado a la medida. System76 usaba Ubuntu, pero viendo el estado del desarrollo de la distro de Canonical en los últimos años, decidieron tomar las cosas en sus propias manos, lo que es una excelente noticia para los interesados en uno de estos ordenadores.

Aunque básicamente es una distro basada en Ubuntu y que usa GNOME, System76 le ha añadido detalles únicos, especialmente del lado de la apariencia. Es un proyecto nuevo con bastante potencial y con una empresa grande detrás que quizás puedan traernos alguno nuevo y mejor en 2018.

Solus 3

Este año recibimos la tercera versión de Solus OS, una distro que destaca especialmente por tener su propio entorno creado desde cero: Budgie. Uno que se ha hecho tan popular que ya tiene su propio sabor oficial de Ubuntu.

Aunque Solus tiene versiones con GNOME y MATE, esas ediciones no son tan llamativas como la original. Budgie ha crecido mucho en poco tiempo, especialmente para haber iniciado como el proyecto de un solo individuo. Es una de esas distros que nos recuerda por qué el tener tantas opciones en el mundo de Linux, es divertido y emocionante.

Linux Mint Sylvia

Linux Mint es sinónimo de estabilidad y confianza, es una de esas distros que la gente elige por defecto cuando busca algo completo, confiable, fácil de usar y a prueba de todo.

A finales de este año recibimos la versión 18.3, Sylvia, una que representa la llegada de un nuevo centro de software, soporte para las aplicaciones universales de Flatpak, y muchas herramientas nuevas.

Otra prueba de que el desarrollo de esta disto no se duerme en los laureles, y que con los años sigue mejorando y convirtiéndose en una de las mejores opciones del ecosistema para todo tipo de usuarios.

Archlabs Minimo

Para muchos no hay duda de que Arch Linux sigue siendo una de las mejores distribuciones, y alternativas como Manjaro demuestran que es posible ofrecer una distro basada en Arch que sea a prueba de novatos.

Sin embargo, de entre las distros que usan a Arch como base, la que más llamó mi atención este año fue Archlabs Minimo, una distro enfocada en el minimalismo. A diferencia de todas las demás de esta lista, no está pensada para todo tipo de usuarios, ni tampoco para principiantes, pero tiene su público.

Los amantes de los gestores de ventana minimalistas como Openbox sabrán apreciarla, además de que es sumamente ligera y personalizable. Entra en esta lista quizás como el "comodín hipster", y la recomiendo a los más aventureros.

