Solo necesitas tres clics para descubrir si tus datos están en la Dark Web con esta función gratis de Google

Compartir nuestra información personal por internet está a la orden del día y tiene todo el sentido del mundo para llevar a cabo ciertas acciones como por ejemplo trámites administrativos, suscripciones o pagos. Aunque lo suyo es extremar la seguridad y confiar en quien recibe nuestros datos, la realidad es que nadie está libre de sufrir un robo de información sensible. Y es que nuestros datos personales son un bien preciado para los delicuentes, que además de poderlo usar para atacarnos directamente con técnicas como el phising, también pueden comerciar con esta información en la Dark Web, un espacio encriptado y anónimo, generalmente fuera del alcance de las autoridades y donde abunda la actividad ilegal. Tanto si tienes sospechas de que tus datos están en la Dark Web como si simplemente tienes curiosidad, Google tiene una herramienta gratis para comprobarlo.

Es posible que te hayas planteado acceder a la Dark Web para comprobarlo tú mismo valiéndote por ejemplo del Navegador Tor, una de las formas más accesibles de hacerlo. Pero Google lanzó hace unos meses una herramienta de análisis de la Dark Web en el que no tendrás que instalar nada ni entrar en lugares que pueden comprometer tu seguridad.

Lo que muestra es la monitorización de nuestros datos personales en la Dark Web y si dispones de una suscripción de pago de Google One, el informe es de lo más completo, incluyendo nombre, dirección postal, número de teléfono, correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. Si no pagas por su servicio de almacenamiento, también podrás realizar la comprobación de la presencia de tu email y nombre de usuario de Google en la Dark Web. Aunque eso sí, necesitas una cuenta de Google personal, no sirven las de Workspace.





Cómo saber si tus datos están en la Dark Web con Google

Para analizar la presencia de tu correo electrónico en la Dark Web solo necesitas un dispositivo con conexión a internet, puede ser un ordenador, una tablet o el teléfono, y acceder a one.google.com o a la aplicación en el caso de un dispositivo móvil habiendo entrado previamente en tu cuenta de google. Fíjate que entre las opciones centrales aparece la de 'Informe de dark web'. Toca sobre probar ahora para que comience el análisis.

Cuando entres, verás que en esta opción gratis es posible hacer análisis puntuales de tu dirección de correo manualmente. Otra ventaja adicional del servicio de pago es que recibes notificaciones cuando se encuentra información en la Dark Web. Para proceder al análisis, toca sobre el botón 'Ejecutar análisis'.

Pocos segundos después, te devolverá un resumen de resultados. En caso de que tu correo o tu nombre de usuario haya aparecido en la Dark Web, podrás ver más en profundidad cuándo se produjo esa brecha, qué dato se filtró y dónde, así como una serie de recomendaciones de seguridad y protección.

Como ya adelantábamos en la intro, la información privada de otras personas es son datos de lo más suculentos que pueden llegar a venderse hasta por 60 euros (en el caso de selfies con documentos, como detalla 20bits), lo que posteriormente puede servir tanto para tratar de acceder a nuestras cuentas y servicios o revelar datos mediante doxing para exponer a las víctimas.

Portada | Foto de Markus Spiske en Pexels y Wikimedia Commons

