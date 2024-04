Su nuevo jefe lo despidió con engaños sin saber la indemnización que le correspondía: había subestimado sus 25 años de experiencia

Las historias de despidos en los que empresas o jefes no respetan los derechos de los trabajadores y que acaban mal suelen gustar mucho. Al final, quién no quiere un final feliz donde se haga justicia. Hace unos días veíamos que un hombre fue despedido, su PC bloqueado en el mismo momento y seis meses después, la empresa necesitaba su contraseña porque eran incapaces de acceder a ese equipo y él pasó de responderles, como contó en Reddit.

Las historias de empresas y CEO que ejercen malas prácticas contra sus empleados se multiplican en las redes sociales y en foros. Despidos con frialdad (como el de Booking con un vídeo pregrabado o las llamadas de Zoom que en cuestión de segundo echan a miles de personas a la calle); la obligación de volver a la oficina poniendo excusas tan bizarras como que los snacks son ricos; o mentiras en los procesos de selección sobre la flexibilidad y el teletrabajo... levantan comentarios de enfado en foros como Reddit.

Hoy tenemos la historia que un hombre compartió también en Reddit, en el hilo de MaliciousCompliance, una expresión que se usa para hablar del comportamiento de alguien que sigue estrictamente las órdenes de un superior a pesar de saber que el cumplimiento de las órdenes tendrá un resultado no deseado o negativo. Eso hizo este hombre hasta conseguir su objetivo, sin que el jefe supiera que todo iba a traer consecuencias tan negativas para él y su empresa.

Un nuevo proyecto que no existe

El hombre cuenta que trabajó como director de Contratos y Proveedores de TI en una empresa durante 25 años. Se contrató a un nuevo director para la compañía y este despidió a mucha gente. Según el hombre que cuenta la historia, metió a amigos de él en ciertos puestos que quedaron vacantes tras los despidos.

El director de contratos y proveedores dice que él no se llevaba bien con el jefe y sentía que iba a ser también despedido. El jefe le dijo un día que le iba a cambiar de posición y que tendría que dejar su puesto, pero que lo iba a poner en un nuevo proyecto.

Este hombre sabía que no había proyectos que fueran a empezar ni presupuesto para realmente comenzar algo nuevo. Al mismo tiempo, le dice el jefe que no acepte ningún trabajo nuevo. Sin embargo, el hombre sí buscaba otras alternativas, mientras mostraba abiertamente seguir las normas de su superior.

Un viernes por la mañana recibió una oferta de otra empresa. Esa misma tarde llegó el jefe y para decirle que el proyecto no se va a llevar a cabo y que, como no tiene nada más que hacer, tenían que despedirlo.

Un despido millonario

Dice el protagonista de esta historia que él conocía bien su contrato de trabajo y que tendrían que pagarle "un generoso despido". El hombre, ante el anuncio de su despido, respondió: "vale, supongo que también tendrán que pagarme el despido". El director le dijo que sí, pero lo que no sabía es que correspondía una indemnización de 200.000 dólares.

"Su cara se puso pálida cuando se entera de la cantidad, porque sale del presupuesto", dice el hombre en su historia compartida en Reddit. Además, el hombre aceptó su otro puesto que milagrosamente le había llegado la misma mañana.

"Me encanta mi nuevo trabajo, menos estrés, una gran cultura, un gran equipo, ojalá me hubiera ido antes, pero entonces no habría cobrado si hubiera dimitido", afirma ahora.

Además, su antigua empresa encontró luego muchos problemas para poder desarrollar sus tareas. Tuvieron que buscar a otra persona. Parece ser que el director pensó que era una tarea fácil que podría llevar a cabo su persona de confianza y no tuvo en cuenta que, detrás de un trabajo que parecía simple, había 25 años de experiencia.

Bored Panda ha hablado con este hombre que ha querido dar consejos a gente en situaciones similares a la suya, cuando estaba en plena incertidumbre. Él afirma que es necesario estar preparado con una estrategia de salida. "Solicita otros trabajos; no tienes por qué aceptar una oferta, pero te da opciones", ha explicado el hombre.

