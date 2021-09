ADayOffTwitch: por qué se ha convocado una huelga de streamers para este 1 de septiembre

Este 1 de septiembre se ha convocado una huelga de streamers en Twitch. La protesta ha recibido el nombre de #ADayOffTwitch y se produce tras las raids de odio y los ataques con bots contra determinados creadores. Acoso, por lo general, de índole homófobo o racista. Los convocantes demandan que la plataforma de Amazon tome cartas en el asunto y sea más efectiva.

El paro organizado sigue los pasos de la campaña #TwitchDoBetter, creada por Rek It Raven a principios del mes de agosto, que pedía lo mismo: una actuación más rápida de Twitch frente al acoso.

"Nadie debería sufrir ataques maliciosos y de odio por ser quien es o por lo que defiende", aseguraron desde Twitch en respuesta al movimiento

Una demanda que, tras ser tendencia en Twitter en diferentes ocasiones, fue reconocida por la plataforma que anunció, días más tarde, que había puesto en marcha una actualización para "detectar mejor el discurso de odio en el chat". Lo hacía tras detectar "una vulnerabilidad en nuestros filtros proactivos", explicaron. También explicaron que a finales de año lanzarían mejoras en la detección de las evasiones de baneos y en la verificación de cuentas.

Cuatro principales demandas a Twitch

Imagen que creadores y usuarios hispanohablantes están empleando para mostrar su adhesión a la protesta #ADayOffTwitch y explicar las razones de la misma.

Días más tarde del primer pronunciamiento y el anuncio de mejoras, desde Twitch volvieron sobre el tema asegurando en otro hilo de tuits que "nadie debería sufrir ataques maliciosos y de odio por ser quien es o por lo que defiende". "Esta no es la comunidad que queremos en Twitch, y queremos que sepas que estamos trabajando duro para hacer de Twitch un lugar más seguro para los creadores", añadían.

Pese al alegato, numerosos streamers consideran que la compañía no está combatiendo los ataques con la suficiente rapidez y efectividad, por lo que han promovido la huelga #ADayOffTwitch. Rek It Raven junto con Lucia Everblack y Shiney Pey convocaron el paro el pasado 21 de agosto. El tuit supera en el momento de escribir este artículo los 7.000 retuits, los 9.000 me gustas y las 2.000 citas.

Rek It Raven, principal organizadora de la protesta, demanda a Twitch una reunión con 'streamers' afectados, el filtrado de usuarios que pueden acceder a los chats, la limitación de cuentas asociadas a un único correo y transparencia sobre los plazos que se manejen para la adopción de las medidas

En un comunicado sobre la huelga, la creadora empieza subrayando que "de ninguna manera NADIE debería amenazar con ban/kick/disown a nadie que no participe en #ADayOffTwitch" para, a renglón seguido, explicar las motivaciones de la protesta y pedir cuatro medidas a Twitch.

Estas son la celebración de una reunión con un grupo o grupos de creadores que se hayan visto afectados por estos abusos, la implementación de filtrados de chateadores (por edad, con permisos o requerimiento de 2FA), la eliminación de poder usar un mismo correo para el registro de más de tres cuentas y transparencia en los plazos de adopción de estas demandas.

"El cambio nunca es fácil, y nunca es perfecto. Pero podemos hacerlo. Lo haremos", concluye Raven.