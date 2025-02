Alguien ha creado un archivo PDF más grande que el tamaño de Alemania. Pensábamos que el máximo posible era 'solo' la mitad

Si te has preguntado alguna vez si existe un tamaño máximo para un archivo PDF, no es una pregunta absurda. Puede que esta no sea una pregunta demasiado frecuente para "el común de los mortales", pero hay gente que está interesada precisamente en esto. Para poder completar este 'récord' lo que se hizo fue conseguir un archivo PDF con las dimensiones que ocupa Alemania en el planeta.

Este hecho se hizo muy viral en 2023, cuando un tweet apuntaba exactamente a que el tamaño máximo de un archivo PDF era de 381 km x 381 km, es decir, parte de Alemania. Algo que se publicó originales en 2007. ¿Cuál es la fuente de ello? Un post de Wikipedia que dejó al editor Alex Chan asombrado en una entrada de su blog.

Un experimento para superar el mito de los archivos PDF

Este editor se hizo una gran pregunta: ¿alguien ha hecho un archivo PDF tan grande como Alemania? Y se propuso hacerlo realizando diferentes pruebas a través de PostScript. Y es que quería desafiar a esas publicaciones que mostraban un límite concreto como se establecía en la entrada en Wikipedia de PDF.

En esta entrada no habla del límite específico de PDF, sino del programa de Adobe que tiene un límite de 15 millones de pulgadas por 15 millones de pulgadas o lo que es lo mismo: 145.161 kilómetros cuadrados. Y esto es exactamente lo que también se establecía en la propia web de Adobe, donde habla de sus limitaciones. Pero esto no significa que no se puedan superar estas medidas, como ha demostrado Alex Chan tras una gran investigación.

Lo primero que tuvo que hacer para afrontar este reto fue investigar lo que hay detrás de cada archivo PDF. Con esto queremos decir el código de programación que conforma el PDF. A través de un artículo, y sobre todo preguntas a ChatGPT, vio la gran cantidad de características y objetos que puede llegar a admitir. Todo esto destacando que al principio y al final siempre están los mismos números de versión y entre medias todo el contenido.

Con el código puede generar cualquier tipo de archivo PDF para posteriormente leerlo en un lector compatible. Todo esto sin pasar por ningún procesador de textos para realizar la edición y posterior paso a este formato. A partir de aquí comenzó a "jugar" agregando formas, cambiando la forma o agregando texto. Pero como es lógico, no era fácil.

Pero aquí comenzaba su experimento por superar los límites establecidos de un archivo PDF. La clave estaba en los valores del apartado 'MediaBox' que permite cambiar el tamaño de la página del documento. Aquí comenzó especificando 15.000.000 x 15.000.000 que supone esos 381 km de tamaño. Un archivo PDF que puedes descargar para poder comprobarlo.

Ahora dio el siguiente paso con el objetivo de superar el ancho de los 381 km de Alemania para hacer, ahora si, un archivo PDF más grande que Alemania o España. El problema es que programas como Adobe al ejecutarlo seguía estableciendo que su tamaño era de 15.000.000 x 15.000.000. Pero en programas como Preview de Apple que no cuentan con este límite si que se pudo ver que el tamaño era de 352777777777,78 x 10,59 cm.

Este tamaño de anchura suponía la distancia que puede haber entre la Tierra y la Luna. Pero lo verdaderamente importante es que con esto se acaba el eterno mito que existía sobre el límite en el tamaño de un archivo en PDF, pudiendo crear páginas literalmente monstruosas que ocupen la distancia entre dos planetas. Aunque como es lógico, mejor no imprimirlo.

Imágenes | Alex Chan

