Alguien vendió por error un NFT con un valor de un millón de dólares por menos de un centavo: esta es su historia

Cada cierto tiempo hay una serie de colecciones que toman repercusión dentro del mundo de los NFTs. La última de ellas tiene que ver con Etherrock, una colección digital de simples piedras basadas en clipart que están moviendo millones de dólares. Sin embargo, uno de los usuarios encargados de 'recoger estas piedras' ha metido la pata hasta el fondo.

Como bien se ha podido comprobar a través de una transacción que ha quedado registrada en la blockchain, un usuario ha vendido por error uno de estos NFTs por 444 wei en vez de 444 ETH. Para que os hagáis una idea, 1 ETH equivale a 1.000.000.000.000.000.000 de wei, lo que significa que el valor de esta criptomoneda es prácticamente insignificante, incluso menos que un centavo de dólar.

El usuario se hace llamar Rock Dust en Twitter, y en la red social ha narrado su desafortunada historia. Y es que tal y como comenta en su tweet, ha perdido un NFT que tenía un valor de aproximadamente un millón de dólares. Tras realizar erróneamente la transacción, un bot se hizo con él e intentó venderlo por 234 ETH, unos 600.000 dólares aproximadamente. Ahora el usuario busca la compasión del nuevo dueño del NFT.

How's your week?



Mine? I just erroneously listed @etherrock #44 for 444 wei instead of 444 eth🤦‍♂️



Bot sniped it in the same block and trying to flip for 234 eth



In one click my entire net worth of ~$1 million dollars, gone



Is there any hope?



Am I GMI?



Can snipers show mercy? pic.twitter.com/yq9Itb2Ukb