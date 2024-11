La app oficial de ChatGPT llega por fin a Windows 10 y 11 con su modo de voz avanzado. Esto es todo lo que ofrece

Desde que ChatGPT llegó a nuestras vidas OpenAI ha evolucionado considerablemente la herramienta. Con un modelo de lenguaje cada vez más potente, mayor rapidez en las respuestas y una mayor capacidad a la hora de ofrecer respuesta a nuestras consultas, son solo un puñado de aspectos en los que ha trabajado la compañía para seguir en la vanguardia de la inteligencia artificial generativa.

Poco a poco, ChatGPT se va añadiendo a cada uno de los dispositivos que utilizamos, por lo que lejos está ya la época en la que tan solo podíamos acceder al asistente desde el navegador web. Y es que además de la app para dispositivos móviles, ChatGPT también tiene aplicación para ordenadores. Primero se estrenó en macOS, pero ahora ya lo hace en Windows para todo el mundo.

La app de ChatGPT para Windows llega con el modo de voz avanzado

Cliente de ChatGPT en Windows

Tal y como ha confirmado la compañía en redes sociales, ChatGPT ya se encuentra disponible para Windows, por lo que si usas Windows 10 u 11, podrás disfrutar de la herramienta sin problemas. Además, tienes una ventaja de la que no cuenta la versión web: podrás interactuar con el modo de voz avanzado de ChatGPT. Así que si tienes un micrófono conectado a tu ordenador, podrás hablar con este chatbot de forma muy natural y con nuevas voces en español.

Aparte de este modo de voz, ChatGPT para Windows funciona exactamente igual que su versión web. A la izquierda tendremos todo nuestro historial de chats, mientras que el cuadro para introducir texto nos servirá para interactuar con el asistente vía texto. Además de ello, contamos con la opción para adjuntar documentos a nuestras consultas, ya sea si queremos que analice una fotografía o analizar los datos y la información de un documento.

Lo que aún no está disponible (y sí en web) es el hecho de poder hacer búsquedas en Internet. Esto de momento solo es posible desde la app para móviles y desde el navegador web, pero no desde el cliente de Windows. Imaginamos que es una función que no tardará poco en llegar, ya que de esta manera tendremos un buscador mucho más a mano en nuestro PC (sobre todo si anclamos la app en la barra de tareas o la ejecutamos a través de un atajo de teclado). De hecho, por defecto, si la app está abierta, podemos hacer uso de la combinación de teclas Alt + Espacio y se mostrará una pequeña ventana de ChatGPT para poder hacer consultas.

Para descargar la aplicación e instalarla en nuestro equipo, tan solo tenemos que dirigirnos a la web oficial de OpenAI y seleccionar la versión de escritorio de Windows (o macOS si es tu caso). Una vez hecho esto nos redirigirán a la Microsoft Store para poder descargar e instalar la aplicación en nuestro equipo. De hecho, también podemos abrir la Microsoft Store y escribir directamente ‘ChatGPT’ en el buscador para instalarla. La aplicación tiene un peso de poco más de 300 MB.

