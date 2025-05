Los bloqueos de LaLiga llegan finalmente al Congreso: denuncian prácticas "abusivas y sin control"

Para los internautas españoles, los últimos meses han estado marcados por las cada vez más frecuentes y masivas interrupciones en el acceso a páginas web y plataformas cuya razón no ha residido en problemas técnicos fortuitos, sino en una práctica sistemática de bloqueo impulsada por LaLiga y Movistar para combatir la difusión no autorizada de contenidos deportivos mediante la vieja táctica de 'matar moscas a cañonazos'.

A estas alturas, es un clamor que esta práctica ha devenido en un caso de censura digital encubierta que ya afecta a nuestros derechos fundamentales y al funcionamiento normal de la red.

¿Vamos a hablar o no del 'elefante en el hemiciclo'?

Ante esta situación, ha tenido que ser el único diputado del BNG (Bloque Nacionalista Gallego), Néstor Rego, el primer político de ámbito nacional que ponga sobre la mesa este problema social en el Congreso de los Diputados: ha registrado una iniciativa parlamentaria que exige al Gobierno que intervenga de forma inmediata para frenar lo que describe como "prácticas abusivas y descontroladas" por parte de LaLiga y Movistar.

Según el BNG, estos bloqueos indiscriminados no solo están afectando a páginas de contenido dudoso, sino que están provocando la caída de webs legítimas, incluyendo espacios culturales, negocios y servicios institucionales como los de la RAE o incluso ayuntamientos.

Privatización de la justicia

En 2022, un juzgado de Barcelona autorizó a LaLiga a bloquear determinados dominios implicados en la retransmisión no autorizada de partidos. La sentencia permitía el bloqueo "sin perjuicio de terceros", es decir, siempre que no se afectaran sitios no relacionados con la piratería. Sin embargo, esta condición ha sido, según denuncia el BNG, ignorada sistemáticamente.

Para el diputado Rego, resulta "incomprensible" que empresas privadas tengan la capacidad de aplicar medidas de censura sin control judicial efectivo (no es lo mismo que la autorización previa que concede la sentencia) y, sobre todo, sin rendición de cuentas.

En su opinión, estamos asistiendo a una privatización de la justicia en el ámbito de lo digital, donde intereses comerciales prevalecen sobre los derechos ciudadanos.

El acceso a la información, la libertad de expresión y el normal desarrollo de actividades económicas están siendo vulnerados: se trata de derechos recogidos en la Constitución Española

'Omertà' política

Pese a la gravedad de los hechos, el Gobierno español ha mantenido hasta ahora una actitud pasiva. Consultado por medios como El País, el Ministerio para la Transformación Digital se ha limitado a afirmar que "respetan las decisiones judiciales" (pese a las furibundas invectivas que han lanzado contra los jueces en otros ámbitos en los últimos días), sin valorar las consecuencias de su aplicación indiscriminada.

Tampoco otros partidos políticos han reaccionado, a pesar de que sectores como el tecnológico, cultural y periodístico han comenzado a mostrar preocupación por el deterioro del ecosistema digital en España. Ahora, unos y otros se verán obligados a retratarse en el debate parlamentario.





