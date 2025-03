Borrar tus mensajes de WhatsApp no importa, Google los está guardando igual. El fiscal general del Estado se ha enterado ya en su juicio

Hasta ahora, cuando borrábamos un mensaje que habíamos enviado a través de WhatsApp, pensábamos que este había desaparecido por completo y era imposible de recuperar. La realidad es muy diferente, tal y como ha confirmado Google en una respuesta a un requerimiento de información por parte de la Unidad Central Operativa.

En internet difícilmente vamos a poder borrar algo. Ya sea una imagen que hayamos colgado en redes sociales o un simple mensaje en WhatsApp. Todo queda almacenado en la red con todas las consecuencias que pueda tener su contenido. Incluso judiciales.

Eliminar un WhatsApp no es tarea fácil

Así se ha visto en la actual causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Algo que se sustentaría en la filtración de información acerca de un acuerdo que ofrecía el abogado de Alberto González Amazon, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Uno de los puntos clave de esta investigación recae sobre el móvil del fiscal general del Estado. Este había eliminado ciertos mensajes de WhatsApp que podrían ser interesantes para esclarecer la situación. Ante esta tesitura, el Tribunal Supremo ordenó seguir el cauce legal habitual: comunicar a la OCU que investigara si había algún rastro de los mensajes en el móvil o en los servidores de Google.

A priori cualquiera podía llegar a pensar que estos mensajes que desaparecen de WhatsApp son irrecuperables. La realidad es que no. Google cuenta con una copia de seguridad en sus propios servidores que puede ser rescatada en el caso de que se requiera, como ha evidenciado este caso. De esta manera, borrar mensajes o correos electrónicos no significa que desaparezcan.

Hasta ahora la Guardia Civil podía llevar a cabo diferentes procedimientos técnicos para rastrear las copias locales del dispositivo, solicitar el registro de metadatos o recuperar copias de seguridad que haya en la nube con esta información. Pero puede ser mucho más sencillo con una solicitud de información a las empresas que haya detrás.

Para cualquier persona que pueda tener información sensible en sus dispositivos, esto marca un antes y un después en la privacidad digital. No vale con hacer un borrado local para hacer desaparecer un mensaje concreto, se tendría que hacer una solicitud para que sea eliminado de los servidores. Una ubicación en la que no pensamos en un primer momento al entender que el borrado local es suficiente.

