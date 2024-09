Cae la mayor red de distribución no autorizada de series y películas: Fmovies y varias webs más han sido clausuradas por la policía

En los últimos meses, estamos viendo como las grandes compañías sestán obligando a cerrar las listas IPTV que difunden series, películas e incluso partidos de fútbol de manera gratuita. Pero ahora de las listas IPTV hemos dado el salto al cierre de uno de los mayores sitios webs en todo el mundo que difunde este tipo de contenidos de manera gratuita.

Ha sido The Aliance for Creative and Entertainment (ACE) la encargada de emprender las acciones legales que han llevado a cerrar la web Fmovies. Una noticia que no han tardado en difundir, con el objetivo de introducir el miedo al resto de plataformas. Todo al final para dar un fuerte golpe sobre la mesa para tratar de erradicar este “problema”.

Fmovies ha visto paralizada su actividad por acción de la ACE

ACE es una sociedad formada por diferentes compañías de entretenimiento como por ejemplo Disney, Amazon Prime, Apple TV+, Netflix, Sony, Universal Studios, MGM y otras muchas. Su objetivo es unir fuerzas para acabar con los sitios que ofrecen sus contenidos sin contar con los correspondientes derechos de autor.

Para tratar de eludir la regulación, estas empresas que usan contenidos en streaming sin los derechos de autor se ubican en países fuera de Estados Unidos o la Unión Europea. De aquí que sea realmente complicado acabar con su negocio. Pero a través de un comunicado de prensa, ACE ha informado que ha cerrado la web más importante a nivel mundial llamada Fmovies. Todo en colaboración con la policía de Vietnam que es donde se encontraba ubicada.

Fmovies ha conseguido numerosos hitos relevantes. En el año 2023 consiguió ocupar el puesto 280 como sitio web más popular de todo el mundo en todas las categorías. Pero si entramos en la categoría de TV o streaming occupa el onceavo puesto. Todo esto gracias a los millones de visitas que recibe a diario para visualizar el contenido que ofrece.

Pero Fmovies no estaba sola. Contaba con una red de webs espejo como son bflixz, flixtorz, movies7, myflixer y aniwave. Estas ofrecían el contenido duplicado para protegerse ante el posible cierre de uno de los servicios. Pero al haber cerrado el sitio de alojamiento Vidsrc.to todas las webs de este estilo han caído automáticamente.

Aunque como decimos siempre, es realmente complicado poner puertas al campo. Cuando se cierra una web de este tipo o una lista IPTV es poco el tiempo que se tarda en ver florecer algún servicio similar con estos mismos contenidos. Y puede que esta no sea la excepción.

Imágenes | Marques Kaspbrak Oscar Nord

