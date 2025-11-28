China escoge su frontera con Vietnam para un proyecto pionero: robots humanoides se encargarán del control y la logística

Ya hemos visto que solo en China hay más robots trabajando en fábricas que en todo el resto del mundo junto. El año pasado, más de dos millones de robots trabajaban en fábricas chinas, según un informe publicado por la Federación Internacional de Robótica, una organización sin fines de lucro que agrupa a fabricantes de robots industriales. Las fábricas chinas instalaron cerca de 300.000 robots nuevos el año pasado, más que el resto del mundo en conjunto, según el informe.

Pues los robots ahora tomarán un nuevo rol en el país asíatico. Más allá de las fábricas, trabajarán realizando labores de control fronterizo. La empresa UBTech Robotics, con sede en Shenzhen, ha conseguido un importante contrato para suministrar sus últimos modelos a un proyecto de pruebas que China llevará a cabo cerca de la frontera con Vietnam.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo nacional para integrar la robótica avanzada en los servicios públicos y en la gestión de fronteras.

El contrato, valorado en 37 millones de dólares estadounidenses tiene el fin de usar robots Walker de UBTech, que cuentan con un sistema de alimentación autónomo que les permite cambiar automáticamente sus baterías.

Qué harán estos robots

El objetivo principal es probar las aplicaciones prácticas de los humanoides en el mundo real, como la asistencia en la gestión fronteriza, la guía de viajeros y la gestión de la logística general. Está previsto que los robots se entregen pronto, en diciembre.

El gobierno ha incentivado a las empresas nacionales a desarrollar humanoides como parte de su agenda tecnológica que apuesta por este sector. Las previsiones de la industria reflejan esta ambición nacional: la consultora Leaderobot proyectó que la industria china de robótica humanoide alcanzará los 82 000 millones de yenes en 2025, lo que podría representar la mitad de las ventas mundiales.

De todos modos, aunque el sector ha alcanzado hitos tecnológicos recientes, como el récord de 100 km alcanzado por un robot fabricado en Shanghái, los casos de uso funcionales a gran escala han seguido siendo limitados. Esta prueba fronteriza pretende cubrir esa brecha proporcionando una aplicación comercial crucial.

Sin embargo, algunas instituciones financieras han advertido recientemente que la industria se enfrenta al riesgo de sobrecapacidad, señalando que la producción está aumentando rápidamente sin los correspondientes pedidos comerciales confirmados.

La empresa ha anunciado en sus redes sociales que "este logro se sustenta en un progreso comercial sustancial, con nuestra serie de robots humanoides Walker acumulando más de 153 millones de dólares en pedidos para 2025. Esto no es solo una cifra; es una prueba del valor real y de la acelerada comercialización de robots humanoides a nivel mundial".

Vía | Xataka

Imagen | UBTECH

En Genbeta | Golpe de China a Estados Unidos en plena carrera por la IA: cada día de ChatGPT cuesta ocho veces más que DeepSeek



