Los robots trabajando en las fábricas de China son más que todos los robots en el resto del mundo... mientras aumenta el desempleo

China fabrica e instala robots industriales a un ritmo mucho mayor que cualquier otro país del mundo, lo que está reforzando aún más el ya dominante papel global de China en la manufactura, tal y como recoge un informe de The New York Times.

El año pasado, más de dos millones de robots trabajaban en fábricas chinas, según un informe publicado por la Federación Internacional de Robótica, una organización sin fines de lucro que agrupa a fabricantes de robots industriales. Las fábricas chinas instalaron cerca de 300.000 robots nuevos el año pasado, más que el resto del mundo en conjunto, según el informe. En el mismo año, las fábricas estadounidenses instalaron 34.000.

Mientras el país asiático que durante años era conocido como la fábrica del mundo porque muchísimas son las empresas que allí fabrican sus productos, en muchísimos sectores diferentes aumenta el uso de robots para estas funciones, la juventud del país alcanza niveles récord de desempleo y esto ha llevado a ciertas críticas de cómo el liderazgo de Xi Jinping y sus políticas no ayudan a paliar la situación.

Robots por personas en las fábricas chinas

Según el informe de la Federación de Robótica presentado a finales de septiembre, China es, con diferencia, el mayor mercado mundial en 2024, representando el 54% de las implementaciones globales. Las últimas cifras muestran que se han instalado 295.000 robots industriales, la cifra anual más alta registrada.

Además, "por primera vez, los fabricantes chinos han vendido más que los proveedores extranjeros en su país de origen". Otro dato importante es que el parque de robots operativos de China superó los 2 millones en 2024, una cifra mayor que la que se puede encontrar en cualquier otro país.

"Dado que la robótica en China está abriendo nuevos mercados, no hay indicios de que la demanda de robots en China vaya a disminuir. La industria manufacturera china aún tiene un gran potencial para un crecimiento medio anual del 10% hasta 2028", explica el estudio. En 2021, el gobierno emitió una estrategia nacional detallada para ampliar el despliegue de robots.

Tradicionalmente, los líderes de China han mostrado mucha fijación en evitar el desempleo que puede ser una posible fuente de malestar social, pero la estrategia parece haber cambiado. Ya hemos visto cómo parece haber aumentado el empleo informal o las personas que trabajan ofreciendo sus servicios a través de apps en empleos temporales, en la llamada 'Gig Economy' en los últimos años.

Qué hacen estos robots industriales

De acuerdo con NYT, si bien las fábricas chinas han estado utilizando más robots, también han mejorado su fabricación. El gobierno ha utilizado capital público y directrices políticas para impulsar a las empresas chinas a convertirse en líderes en robótica y otras tecnologías avanzadas como semiconductores e inteligencia artificial.

Los robots industriales van desde máquinas que sueldan piezas de automóviles hasta garras que levantan cajas sobre cintas transportadoras. A medida que la tecnología ayuda a las fábricas a ser más eficientes, algunas se las arreglan con menos trabajadores y modifican las funciones de otros de sus empleados.

Durante la última década, China ha emprendido una amplia campaña para utilizar más robots en sus fábricas, convertirse en un importante fabricante de robots y combinar la industria con los avances en inteligencia artificial. Las fábricas chinas han instalado más de 150.000 robots al año desde 2017.

Al mismo tiempo, la producción manufacturera se disparó: a principios de este año, las fábricas chinas producían casi un tercio de todos los productos manufacturados a nivel mundial, más que Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña juntos.

Imagen | Foto de Simon Kadula en Unsplash

