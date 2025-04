En la 'dark web' dicen tener a la venta datos de 614.000 usuarios de la Lista Robinson. Sus responsables niegan el hackeo

La confianza en la privacidad digital ha recibido un duro golpe tras revelarse que la Lista Robinson, un servicio utilizado por millones de españoles con el fin de evitar el acoso publicitario, podría haber sido víctima de un ciberataque masivo: distintos foros de hacking sostienen desde hace horas de hoy que una base de datos con más de 600.000 registros personales de usuarios de dicha lista se encuentra actualmente a la venta en la 'red oscura'.

Aunque la Asociación Española de la Economía Digital (ADigital) —la entidad gestora del servicio— niega que se haya producido ninguna intrusión en sus sistemas, la filtración ya ha encendido las alarmas entre los expertos en ciberseguridad y los usuarios afectados.

¿Qué es la Lista Robinson y por qué es relevante?

La Lista Robinson es un registro gratuito que permite a los ciudadanos inscribirse para no recibir publicidad no deseada. Desde llamadas telefónicas hasta correos electrónicos y mensajes SMS, las empresas tienen la obligación de excluir de sus campañas a quienes figuran en esta lista, siempre que no tengan una relación contractual previa con ellos.

El servicio, que lleva más de 15 años en funcionamiento, cuenta actualmente con más de cinco millones de usuarios registrados en España.

El presunto hackeo: ¿qué ha ocurrido?

"Precio negociable", advierten en los foros de la Dark Web que ofrecen las 'muestras de datos' (censuradas en esta captura)

El pasado 7 de abril comenzaron a circular mensajes en redes sociales y foros como BreachForum, donde se anunciaba la venta de una base de datos con más de 600.000 registros procedentes supuestamente de la Lista Robinson. Según las publicaciones, esta base incluiría información altamente sensible:

Nombre completo

DNI/NIF

Dirección postal

Número de teléfono

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Género

Una muestra de los datos filtrados se ha publicado como prueba, lo que ha aumentado la credibilidad de la amenaza entre la comunidad de ciberseguridad.

¿Filtración real? ADigital lo niega

Aunque existan pruebas parciales, la veracidad total de la filtración aún no ha sido verificada. Podría tratarse de una estrategia de ingeniería social para sembrar el pánico o desprestigiar el servicio, pero también cabe la posibilidad de que la filtración sea real, pero los datos hayan sido recopilados de fuentes externas, sin comprometer directamente los servidores de la Lista Robinson.

Ante la magnitud de la noticia, los compañeros de Xataka Móvil han contactado con ADigital, que respondió asegurando que no han detectado ninguna brecha en sus sistemas:

"Hemos revisado detenidamente la información disponible con nuestro equipo técnico y legal y podemos concluir con total seguridad que no se ha producido ningún hackeo o acceso ilícito a nuestros sistemas".

En cualquier caso, la asociación ha ofrecido su colaboración a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para esclarecer el incidente.

Consecuencias y riesgos

Una filtración de esta naturaleza no solo pondría en juego la privacidad de los afectados, sino que abriría la puerta a múltiples amenazas, entre ellas:

Phishing personalizado : Los atacantes pueden usar los datos filtrados para crear mensajes fraudulentos más creíbles.

: Los atacantes pueden usar los datos filtrados para crear mensajes fraudulentos más creíbles. Suplantación de identidad : Con información como DNI y dirección postal, los ciberdelincuentes podrían intentar abrir cuentas bancarias o contratar servicios en nombre de las víctimas.

: Con información como DNI y dirección postal, los ciberdelincuentes podrían intentar abrir cuentas bancarias o contratar servicios en nombre de las víctimas. Incremento del spam y fraudes telefónicos: Irónicamente, quienes se apuntaron para evitar llamadas comerciales podrían volver a ser blanco de ellas.

¿Qué hacer si estás inscrito en la Lista Robinson?

Permanece atento a mensajes sospechosos por email, SMS o teléfono. Cambia contraseñas si usaste el mismo correo para servicios sensibles. Consulta con la AEPD en caso de notar usos indebidos de tus datos.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

