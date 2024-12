La decadencia de Twitch ha traído un cambio inesperado con la "marcha" de Ibai: el renacer del YouTube de hace 10 años

Los nuevos años siempre están cargados de cambios. Incluso en el mundo del streaming. En el día de ayer Ibai Llanos nos sorprendía a todos con grandes cambios en su forma de trabajar y sobre todo de entretenernos: dejar de lado a Twitch para poder enfrentarse a nuevos retos en YouTube.

Sin duda que uno de los streamers más grandes entre la comunidad hispanohablante tome esta decisión es algo que merece un gran análisis. Twitch en los últimos meses hemos visto como ha comenzado una decadencia que arrastra desde la época de la pandemia por covid-19 donde vimos unas grandes cifras. A partir de ahí, y junto a sus intentos desesperados por ser una plataforma rentable para Amazon, ha hecho que muchos streamers decidan abandonar. Y muchos de estos se han mudado a YouTube para regresar a sus orígenes.

Los creadores de contenido vuelven a los orígenes de su profesión

En el caso particular de Ibai, el dinero no ha sido el desencadenante de esta decisión. El propio Llanos apuntaba a que Twitch le había ofrecido renovar el mismo contrato que tenía en 2024 con las mismas condiciones contractuales y también económica. Incluso Kick le llegó a doblar las condiciones económicas para que se cambiara a su plataforma. Pero lo que quiere Ibai es ir a YouTube.

Hacer vlogs, ir a países diferentes, eventos... Son todos los caminos que quiere tener Ibai Llanos en YouTube. Todo sin depender de tener que estar en un streaming de sus equipos de fútbol o de LoL. Esto hace que volvamos literalmente al pasado.

Si eres un gran consumidor de este tipo de contenidos, seguramente recuerdas como hace unos años el streaming no se practicaba. Apenas había canales que hacía algún tipo de directo. Todo eran vídeos grabados y editados que se publicaban más o menos a la misma hora.

De esta manera, a la hora que estábamos acostumbrados estábamos todos delante de la pantalla esperando al vídeo. Con este contenido, muchos de los grandes streamers actuales se hicieron un nombre como el propio Auronplay. Y la realidad es que se sigue haciendo en la plataforma, aunque faltaba que alguien grande comenzar a hacer lo mismo para ponerlo definitivamente de moda nuevamente.

Pero esta época no la ha vivido Ibai que empezó hace 5 años directamente en el mundo del streaming. Ahora quiere explorar esta vía, y acentúa más lo que estábamos viendo con otros creadores de contenido: está renaciendo el YouTube de hace 10 años.

No podemos decir que YouTube renace como tal, porque claramente durante este tiempo se ha seguido consumiendo (y mucho). Pero si es verdad que los creadores de contenido en muchas ocasiones quieren salir de su zona de confort y hacer algo diferente. Es aquí donde vemos que el YouTube de hace 10 años vuelve a estar 'de moda'.

Para Twitch el hecho de que Ibai Llanos abandone de manera parcial la plataforma no es una buena noticia. Ahora que los streamings serán mucho más esporádicos a lo largo del año, el número de suscripciones que ingresará Twitch también será menor. Algo que llega en el peor momento para la plataforma que está luchando por mostrarse como una opción rentable.

Aunque como era de esperar, todo acaba cambiando. El mismo trasvase de personas que decidieron pasar al mundo del streaming desde los vídeos, lo estamos viendo ahora pero al revés.

