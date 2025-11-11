DeepSeek R1 apareció en el mundo como un boom y la empresa lleva casi un año en silencio. Ahora un líder ha hablado sobre su impacto

A diferencia de las grandes empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos que a menudo tienen algo catastrófico que decir sobre cómo el futuro de la IA e incluso el presente puede acabar con nuestros empleos, cambiar radicalmente nuevas formas de vida e incluso ser peligrosa (el CEO de OpenAI Sam Altman tiene un búnker preparado por si el desarrollo de la IA se desfasa), desde el gigante chino DeepSeek siempre se han mostrado muy cautos y poco fanfarrones respecto a cómo su tecnología pueda cambiar el mundo.

Pero Victor Chen Deli, desarrollador senior dentro de DeepSeek, ha hablado en un encuentro y lo que dice es interesante. Hay que tener algo en cuenta: como recuerda Xataka, no se trata de "un CEO estadounidense vendiendo humo sobre el apocalipsis para inflar la valoración" de su empresa.

Los representantes de DeepSeek reaparecieron públicamente tras casi un año de éxito mundial tras el lanzamiento de su tecnología DeepSeek R1, en una conferencia sobre internet organizada por el gobierno del país. Y Chen aprovechó para expresar su pesimismo sobre el impacto futuro de la IA en la humanidad y hablar de la responsabilidad que tienen las empresas en todo esto. Una responsabilidad que deben asumir, según sus palabras.

Cuando le consultaron sobre el éxito global de DeepSeek y cómo su enfoque de código abierto impulsaría el progreso de la IA, Chen afirmó que, si bien la IA podría ser de gran ayuda para la humanidad a corto plazo, podría provocar la pérdida de empleos en un plazo de 5 a 10 años, cuando alcance un nivel suficiente para asumir parte del trabajo humano. Y su conclusión es que las empresas de IA deben ser conscientes de estos riesgos.

Un desafío enorme

"En los próximos 10-20 años, la IA podría hacerse cargo del resto del trabajo (que realizan los humanos) y la sociedad podría enfrentarse a un desafío enorme, por lo que en ese momento las empresas tecnológicas deben asumir el papel de 'defensoras'", afirmó.

Cabe recordar que China ya está viviendo los estragos de la automatización. Como ya vimos en un reportaje, en el país hay más robots ejerciendo tareas laborales que en todo el resto del mundo junto y esto contrasta con los niveles récord de desempleo.

"Soy muy optimista respecto a la tecnología, pero veo con malos ojos el impacto que podría tener en la sociedad".

DeepSeek, un año de éxito en la sombra

De hecho, desde el lanzamiento en enero de su tecnología DeepSeek R1, esta firma no está enviando representantes a grandes eventos tech, ni en China ni en ningún lugar. Liang Wenfeng, que es el fundador de la firma, ha aparecido una sola vez y fue en un simposio en televisión que organizaba el presidente del país, Xi Jinping, el pasado mes de febrero, poco después del mencionado lanzamiento.

Cuando el modelo de IA de DeepSeek llegó al mercado sí fue una auténtica revolución: una inteligencia artificial de calidad, privada y sin suscripciones, de acceso gratuito y de código abierto. Superó a ChatGPT en la App Store. Pero en todo este tiempo, esta creación desarrollada por profesionales muy jóvenes, ha mostrado mucha más discreción que los gigantes de Silicon Valley.

Ahora, en la Conferencia Mundial de Internet en Wuzhen se han unido los líderes de seis empresas chinas que son denominadas como "los seis pequeños dragones" de la IA y que se refiere a las firmas más destacadas en esta tecnología dentro del país asiático: DeepSeek, Unitree, Game Science, Deep Robotics, BrainCo, Manicore Technology.

Tras el éxito de la empresa, el gobierno chino ha posicionado a DeepSeek como un símbolo de las capacidades tecnológicas del país y su resiliencia frente a las sanciones estadounidenses, en un contexto de rivalidad tecnológica entre los dos países.

Vía | Xataka

Imagen | Foto de Solen Feyissa en Unsplash

