"El mundo busca la igualdad de género más que nunca": Google analiza lo más buscado en torno a las mujeres

Para cerrar la brecha en la igualdad de género en el mundo, al ritmo actual, se necesitarían cien años, según un informe del Foro Económico Mundial conocido el pasado noviembre. Razones y motivos para las movilizaciones este 8 de marzo, Día de la Mujer, no faltan. Acciones en forma de paros o huelgas feministas, como la convocada en países como España, u otra serie de protestas promovidas en muchos otros países de todos los continentes.

En honor a este día Google se acerca a las tendencias de búsqueda en torno a las mujeres y la igualdad de género, que se está buscando más que nunca según sus datos. A pesar de existir este día desde hace más de un siglo, el interés máximo de búsqueda del mismo se alcanzó hace un año, "el mismo mes en que el interés de búsqueda global en la igualdad de género alcanzó su punto más alto".

Al mirar hacia atrás en los eventos de 2017, está claro por qué el mundo está buscando la igualdad de género más que nunca. El año pasado comenzó con una Marcha Mundial de la Mujer que abarca los siete continentes y tiene como objetivo llamar la atención sobre la desigualdad en torno a cuestiones como los derechos de las mujeres, la inmigración y la igualdad en el lugar de trabajo. Y a medida que el año terminó, las conversaciones sobre el acoso sexual en Hollywood, el Gobierno y el lugar de trabajo llevaron el movimiento #MeToo a la corriente principal, y a los países de todo el mundo con traducciones locales de la etiqueta.

En torno al creciente interés por la igualdad de género y otros temas relacionados con las mujeres, desde el buscador han identificado tres patrones causantes de este despertar. Se busca la inspiración, las primeras mujeres en conseguir diferentes tipos de logros; se busca entender, preguntando qué es la igualdad de género, por qué es importante o cómo promoverla; y se busca tomar partido, buscando cómo lograr esa igualdad, cómo mejorarla, qué cambios se pueden hacer o cómo puede tratarse el asunto dentro del ámbito laboral.

Lo más buscado en torno a la igualdad de género

A pesar de que el buscador se centra en analizar las tendencias de búsqueda en el ámbito de los Estados Unidos, gran parte de los datos son extrapolables al resto del mundo. Las cinco búsquedas principales, ordenadas de más a menos consultadas, son "cómo ayudar a la igualdad de género", "cómo apoyar la igualdad de género", "cómo medir la igualdad de género", "cómo mejorar la igualdad de género en el lugar de trabajo" y "cómo hablar sobre igualdad de género".

De los principales problemas relacionados con la igualdad de género, según los datos de Google, el acoso sexual se ha convertido en un problema principal en el último año. Se ha buscado, concretamente, un 99 % más en los últimos doce meses en comparación con el año anterior. Le siguen la violencia contra las mujeres, los derechos reproductivos, la representación en el lugar de trabajo y el acceso a la educación.

Muchas de las búsquedas en torno a la igualdad de género busca cómo poder ayudar, participar, apoyar o lograrla

Uno de los movimientos detonantes de lo que bien podría convertirse en la cuarta ola del feminismo fue el #MeToo, que se convirtió en un fenómeno global siendo buscado en 196 países el año pasado. A la cabeza en interés por el asunto estuvieron Ghana, Nigeria, Suecia, Filipinas y Sudáfrica.

En torno al movimiento, las cinco principales búsquedas fueron "¿qué es el movimiento Me Too?", "¿quién comenzó el movimiento Me Too?", "¿cómo se dice "Me Too" en español?", "¿cuándo comenzó el movimiento Me Too?" y "¿qué es el movimiento Time's Up?", el que en los últimos meses ha tomado el relevo al Me Too en Estados Unidos.

Google continúa su análisis resaltando las principales búsquedas sobre mujeres pasadas y presentes que han roto barreras. La primera busca la "primera mujer en postularse para presidenta", la segunda la "primera mujer en el espacio", la tercera "quién fue la primera afroamericana", la cuarta la "primera mujer en volar" y la quinta "la primera mujer en votar". Las activistas por los derechos de las mujeres más buscas son, por orden de importancia en las estadísticas, Aly Raisman, Malala Yousafzai, Tarana Burke, Gretchen Carlson y Danica Roem.

Las frases más buscadas sobre igualdad de género en el último año en el mayor buscador de internet han sido "se acabó el tiempo", "poder femenino", "el futuro es femenino", "reclamando mi tiempo" y "yo también" (Me Too). Por último, Google señala los temas más importantes relacionados con la igualdad de género: "mujer", "felicidad", "marzo", "Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia" y "8 de marzo".

