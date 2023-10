Aunque Elon Musk mienta con el valor de X, ha hecho algo que desvela al mundo una caída de más de la mitad en un año

La empresa Twitter pasó a ser privada cuando Elon Musk desembolsó 44.000 millones de dólares hace un año y eso hace que el magnate no tenga la obligación de hacer públicas las cuentas, como sí sucede cuando una empresa tiene inversores y accionistas. Hace ahora un año (el 27 de octubre lo hizo) desde que el polémico CEO de Tesla entrase en la sede de la red social con un lavabo.

Él siempre ha hablado muy bien del "crecimiento" de la red llamada ahora X, pero una nueva información afirma que la empresa vale bastante menos de la mitad de su coste inicial. Concretamente, 19.000 millones de dólares.

Hay que recordar que este ha sido un año de mucho trajín. Tras la llegada de Musk, comenzaron los despidos masivos, las polémicas por las formas en que este hombre trata a sus empleados y también por sus recortes en temas esenciales para la buena marcha de una red social del tamaño de Twitter como los moderadores de contenidos (esto hace que ahora en X sea fácil colgar películas enteras con copyright y que la empresa tarde días en quitarlo de la red porque no hay suficientes personas para llevar a cabo estas tareas).

Aun así, pese a los despidos y las polémicas, las cifras de Elon Musk (las de él, que no tienen porqué ser las reales) mostraban semanas después que Twitter crecía más que nunca. El magnate afirmaba a comienzos de noviembre que el crecimiento de usuarios se ha ido "acelerando" y ha alcanzado "máximos históricos" durante la primera semana de Elon Musk al frente de la compañía.

Información siempre según Musk

Hay que tener en cuenta que estas cifras son según Musk. Al haber comprado Twitter en bolsa, esta empresa ya no cotiza y las cifras ya no están auditadas públicamente, como las de una compañía que cotiza. Musk escribió en la plataforma: "el uso de Twitter está en un máximo histórico lol" (esto es risas en inglés). Y en otro tuit: "sólo espero que los servidores no se fundan".

Esto contrastaba con la noticia de que un gran número de anunciantes (tanto empresas como entidades públicas) haya frenado el gasto sobre la plataforma tras la adquisición por parte del magnate, tendencia que se ha mantenido este año.

Qué se conoce ahora del valor de Twitter

Se ha hecho público que el propio Musk cree que su empresa vale hoy: 19.000 millones de dólares. El lunes, los empleados de X recibieron acciones de la empresa con una valoración de 19.000 millones de dólares, o 45 dólares por acción, según documentos internos vistos por The Verge.

Ese precio está un 55% por debajo del valor de compra original de Musk, según los documentos, que señalan que “el valor justo de mercado por acción lo determina la Junta Directiva en función de una serie de factores de manera que cumpla con las normas fiscales aplicables".

Desde que se hizo cargo de Twitter, Musk ha dicho que quiere modelar el plan de compensación de forma similar a su otra empresa SpaceX, que también es de propiedad privada, pero permite a los empleados retirar regularmente una parte de sus acciones a inversores externos. El tipo de capital que X otorga a los empleados se denomina unidades de acciones restringidas o RSU.

Estas RSU se obtienen durante un período de cuatro años a partir de la fecha de su concesión y requieren que un "evento de liquidez", como una oferta pública inicial o la venta de la empresa, se grave como ingreso, explican los documentos internos.

Parece ser que hasta ayer mismo, los empleados de X han estado trabajando en la empresa sin saber cuánto vale la empresa desde que Musk la compró. Esta información sobre la adjudicación de acciones finalmente responde a esa pregunta. Pero, incluso, a pesar de la caída, hay fuentes que creen que se la cifra se queda corta. Según diversos medios de comunicación, uno de sus grandes inversores, Fidelity, cree que X vale un 65% menos que cuando lo compró Musk en 2022.

