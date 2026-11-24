Los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año podrán dejar de hacer la declaración trimestral del impuesto sobre el valor añadido (IVA). El Consejo de Ministros ha aprobado un régimen voluntario que la sustituye por una declaración anual. El paquete también incluye descuentos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y cambios en los pagos por adelantado que los trabajadores por cuenta propia ingresan a Hacienda.

Después de la reunión del Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha presentado las medidas. En la nota sobre las medidas para los autónomos, el ministerio cuantifica la rebaja fiscal en 465 millones de euros. Los cálculos que ha presentado España dicen que son beneficiados 2,6 millones de contribuyentes. A la rebaja fiscal suma un efecto distinto: hasta 1.800 millones de impuestos que podrán aplazarse con las simplificaciones y los cambios en los pagos fraccionados.

Una declaración anual, con pagos de abril, julio y octubre

El nuevo régimen del IVA permitirá cambiar las cuatro autoliquidaciones trimestrales por una única declaración anual. En el transcurso del ejercicio se producirán tres pagos a cuenta, en los meses de abril, julio y octubre. La Agencia Tributaria calculará cada uno, dividiendo entre cuatro la cuota de la autoliquidación anual del ejercicio anterior, y pondrá esa información a disposición del contribuyente.

El sistema, según Hacienda, puede beneficiar a unos 1,1 millones de autónomos y permitir que estos tengan en caja 577 millones de euros más. Es una previsión de liquidez: el impuesto continuará existiendo y se tendrá que liquidar.

Este cambio hay que diferenciarlo bien del IVA franquiciado que se plantea para los pequeños comercios. El acuerdo adoptado cambia la forma de declaración y pago a cuenta del impuesto; no introduce una exención general para los que facturen menos de 85.000 euros.

Más deducción del impuesto sobre la renta y cambios en los pagos por adelantado

A los tributantes en estimación directa simplificada, la reforma aprobada eleva del 5 al 10 por ciento el porcentaje de gastos y provisiones de difícil justificación, y el límite anual sube de 2.000 a 3.000 euros. La mejora se aplicará para el ejercicio 2026. El Ministerio de Hacienda calcula que beneficiará a 1,6 millones de trabajadores autónomos, lo que supondrá un ahorro conjunto de 362 millones de euros en este aspecto. Ese tope es el importe que se puede deducir, no un reembolso automático de 3.000 euros.

A los que tributan por módulos, la reducción del rendimiento neto pasa del 5 % al 10 % en 2026, un 15 % en las actividades agrícolas. Según los cálculos del ministerio, un millón de contribuyentes se verán favorecidos por la mejora en módulos. El paquete también amplía hasta 2027 los límites para permanecer en el sistema de módulos.

De otra manera, cambian los pagos fraccionados del IRPF. El ejemplo puesto por Hacienda es el de un autónomo en estimación directa que facture menos de 85.000 euros y cuya declaración de 2025 haya sido negativa porque pagó por adelantado más de lo que le correspondía pagar. Bajo ese supuesto, señala, podría dejar de hacer pagos fraccionados en 2027.

Para los que deban seguir haciéndolos y facturen menos de 250.000 euros, el tipo anunciado baja del 20 % al 19 %. También se contempla una alternativa de cálculo que tenga como referencia el rendimiento neto de 2025. Con esta opción, la Agencia Tributaria realizará los cálculos de los pagos y el contribuyente podrá domiciliarlos, sin necesidad de presentar las declaraciones trimestrales del IRPF correspondientes.

Hacienda estima que la exención de los pagos fraccionados, la reducción del tipo y el nuevo cálculo permitirán diferir hasta 1.200 millones de euros. Esa cantidad corresponde a impuestos cuyo pago se difiere y que afectan a la disponibilidad de dinero durante el ejercicio.

El paquete también incluye el aplazamiento de Verifactu, el sistema de facturación verificable, hasta octubre de 2028. El Boletín Oficial del Estado, al publicar el real decreto-ley, deberá especificar la fecha de entrada en vigor y las condiciones de aplicación de cada uno de los cambios.

Foto | RTVE con edición

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