Esta campaña criminalizaba las descargas de películas. Han descubierto que usaban una tipografía clonada

Una organización que defiende unos principios concretos debería, en teoría, ser un modelo a seguir. Pero en la práctica, esto no siempre se cumple. Es el caso de la campaña Piracy is a Crime, destinada a concienciar sobre la ilegalidad de acceder a contenidos sin los correspondientes derechos de autor. Uno pensaría que quienes están detrás de esta iniciativa actuarían de forma ejemplar en este ámbito. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta.

Han descubierto que los responsables de esta campaña utilizaron una tipografía sin contar con los derechos correspondientes y que resultaba ser un clon de otra. Una contradicción total: denuncian el uso indebido de obras protegidas, pero recurren a una fuente que infringe estos derechos de autor.

Una campaña que fue contra sí misma

La campaña se lanzó el 12 de julio de 2004 en cines, con el objetivo de combatir la infracción de derechos de autor en Estados Unidos. Fue impulsada por la Federación Contra el Robo de Derechos de Autor y la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (actualmente MPA), en colaboración con la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur.

Incluso se encuentra una versión en español de esta misma campaña que puedes en el siguiente vídeo:

El anuncio mostraba escenas como la de una adolescente descargando sin permiso una película, o dos mujeres comprando DVDs en una tienda no autorizada. Estas imágenes se intercalaban con frases impactantes como “No robarías un coche”, equiparando el acceso contenido con derecho de autor con el robo físico.

Curiosamente, un estudio posterior publicado en The Information Society reveló que la campaña no solo fue ineficaz, sino que pudo haber incentivado aún más el consumo de contenido con el que no se es tienen los derechos.

Pero el giro más irónico llegó recientemente, cuando se analizó la tipografía utilizada en la campaña. El usuario Mass-Driver en un hilo de Bluesky ha compartido que se usó una fuente para la que no se tenían derechos. Todo comenzó cuando se sospechó que la tipografía era FF Confidential, creada por Just van Rossum. Sin embargo, gracias a la herramienta FontPage, el usuario @rib.gay identificó que no era exactamente esa, sino un clon llamado Xband Rough, que no contaba con los derechos de autor correspondientes.

Precisamente, FF Confidential fue creada en el año 1992 y publicada en FontFont. Pero después, en 1996 Catapul Enternainment Inc generó este clon no autorizado de la fuente y se distribuyó bajo 'XBAND Rough'.

Pulsa en la imagen para acceder a la publicación.

Así, 20 años después, esta emblemática campaña anticopia ha quedado retratada por caer exactamente en aquello que pretendía condenar. Una ironía difícil de ignorar: predicar contra esta práctica mientras se hace uso de una fuente que está clonando a otra sin tener autorización de su creador.

A este mismo hilo ya han comenzado a crear memes. Un usuario ha creado una imagen con el mismo estilo que las usadas en la campaña, dice 'No deberías descargar fuentes', dejando nuevamente en evidencia la ética que se demostró con esta campaña.

Hicieron lo mismo con la música

La canción que decidieron incluir como fondo musical en esta campaña también estaba protegida por derechos de autor con los que no contaban en ese momento. La pieza fue compuesta por Reitveldt, quien originalmente la había creado para una única proyección en un festival de cine.

Sin embargo, al ver que su composición sonaba en la famosa campaña contra la las descargas ilegales —emitida en salas de cine de todo Estados Unidos— decidió emprender acciones legales. Lo más sorprendente es que Reitveldt se enteró por pura casualidad: en 2007, al comprar un DVD de Harry Potter, descubrió que su canción sonaba al principio, justo antes de que empezara la película.

La demanda culminó en 2012 con una sentencia favorable al compositor, lo que derivó en una indemnización de casi 60.000 euros.

Imágenes | Federation Against Copyright Theft and Motion Picture Association

