Esta inteligencia artificial es capaz de generar música con voces incluidas, y es tan convincente como horrible

Los avances en inteligencia artificial y redes neuronales vienen usándose desde hace muchos años para intentar replicar música, no es algo nuevo, pero es algo en lo que no han tenido demasiado éxito. Por ejemplo, hay las que componen temas completos y las que escriben temas a partir de un emoji.

Hay las que generan música relajante, y hay las que te ayudan a crear canciones que probablemente no querrías volver a escuchar, y en eso último quizás coinciden con el último gran avance publicado por OpenAI. Su nombre es Jukebox, una red neuronal capaz de generar música con todo y voces en una amplia variedad de estilos.

Es una gran imitación con algunos sonidos terroríficos incluidos

Jukebox fue entrenada con más de un millón de canciones, y gracias a eso es no solo capaz de generar la letra de la canción, sino la música de fondo, y a un "cantante" cuya voz es quizás la peor parte de esta historia.

La red neuronal genera una canción que no existe, pero que se parece a una que ya existe porque está usando lo que aprendió de canciones reales para imitarla lo más cercano posible. El resultado está algo así como en el valle inquietante, no de algo que se ve casi humano, sino que se escucha casi humano pero sabes que no lo es.

Quien haya visto el exorcista lo entenderá con solo oír una de estas muestras:

Jukebox está apenas en su infancia y ya es capaz de generar una imitación de Elvis Presley que parece sacada de las profundidades del infierno, y de producir unas letras que asustan a más de uno que crea en el día del juicio final de las máquinas.

Y es que la red neuronal no solo logra producir una amplia variedad de música en estilos diferentes, sino que crea letras que no vio durante su entrenamiento, o es capaz de mezclar ritmos y cambiar los estilos de canciones populares. Una máquina de covers y remixes.

OpenAI ha liberado el código y el modelo junto a una herramienta para examinar las muestras generadas.