Esta es la "isla" donde acabas cuando Google Maps te da un error, y esta es su historia

Seguramente a lo largo de tu vida has visitado alguna isla, tanto de España como de otro país. Aunque si la respuesta es 'no', puede que incluso estés equivocado. Porque aunque no lo creas, la historia que vamos a recoger en este artículo te va a demostrar que "has estado" en una isla muchísimas veces que se llama Null Island y que solo vas a poder encontrar en los mapas.

El nombre de Null Island se puede considerar una 'isla no isla'. En realidad hablamos de una ubicación cartográfica que se ubica a cero grados de latitud y cero grados de longitud. Esto quiere decir que se ubica justo donde se corta el primer meridiano de la Tierra con el ecuador. Y si vamos al mapa a buscar este punto en concreto, se encuentra ubicado en el Golfo de Guinea.

El funcionamiento de tu GPS tiene a esta boya como responsable

Pero... ¿por qué existe el Null Island? Este sistema existe como punto de referencia para marcar las coordenadas 0,0. Este es el punto de partida del World Geodetic System 1984 que es en el que se basa el sistema de geolocalización GPS que utilizamos todos como Google Maps. Aunque no es una masa de tierra que se ubica justo en este punto.

Se trata en realidad de una simple boya. Si coges un barco y te diriges justamente al Golfo de Guinea en esta intersección del meridiano con el ecuador para ir a las coordenadas 0,0 no te vas a encontrar ninguna isla. Lo único que vas a ver es una boya con un tamaño considerable y es a lo que denominamos como Null Island o al menos lo más parecido que tenemos.

Esta boya, también conocida como Estación 13010 - Soul, cuenta con una serie de 'aliados'. En concreto, otras 16 boyas que le permite dar información al sistema de Predicción e Investigación Amarrada en el Atlántico (PIRATA) que vigila el Océano Atlántico tropical para medir la temperatura, el viento o la humedad.

Y la gran pregunta que te puedes estar haciendo... ¿por qué decís que he estado justo en esta boya? Simplemente porque seguramente que te has equivocado (como todos) a la hora de buscar alguna ubicación en cualquier aplicación de mapas como Google Maps o incluso porque has experimentado un error en la conexión o en el propio software.

Ante estas situaciones de error seguramente has notado como el GPS te ha localizado en un punto que está en mitad del océano. Este justamente es el punto de unión del meridiano con el ecuador y que muestra el punto de coordenadas cero-cero y justo ahí es donde se encuentra esta Null Island. Así que a partir de ahora cuando tengas este problema, ya sabes justamente donde te está apuntando el mapa en tu móvil.

