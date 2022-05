Esta nueva web permite a expertos en código abierto buscar empleo en todo el mundo: así funciona

Linux New Media USA, la empresa editora de código abierto que está detrás de Linux Magazine y FOSSlife, ha lanzado un nuevo portal de empleo global para ayudar a la gente a encontrar trabajo dentro del ecosistema global del código abierto.

La web es Open Source JobHub y ofrece trabajo para desarrolladores y desarrolladoras, ingenieros, gestores, comercializadores, entre otros. Todo para personas expertas el código abierto.

Un vistazo a… La carrera de programador en 2017 y en el futuro (con Javier Santana)

Cómo es la web

"Open Source JobHub no sólo cubre puestos de trabajo con tecnologías de código abierto, sino también otros roles como ventas, marketing y gestión en empresas dedicadas al código abierto. Nuestro objetivo es dar a la comunidad global de código abierto una plataforma específica a través de la cual hacer conexiones profesionales", dijo Brian Osborn, CEO de Linux New Media a ZDnet.

En sus primeros días, Open Source JobHub ya cuenta con ofertas de empleo de los socios de lanzamiento CloudLinux, Collabora, SUSE y TUXEDO Computers, entre otros.

Durante la fase de lanzamiento, los empleadores pueden publicar hasta cinco puestos de trabajo de forma gratuita. Es una plataforma global y, de hecho, la mayoría de trabajos que hay ahora publicados son para trabajar el remoto.

Más demanda que nunca en el sector

La Fundación Linux y edX, una plataforma que ofrece cursos de formación, descubrieron en su informe 2021 Open Source Jobs Report que hay más demanda que nunca de trabajadores expertos en código abierto. Además de eso, el 92% de los gerentes están teniendo problemas para encontrar talento y muchos de ellos también están luchando para retener a su personal senior.

Genbeta ya publicó ese informe en el que destacaba que es tan alta la demanda, que por primera vez en historia de la encuesta, las habilidades de la tecnología de la nube y contenedores son más demandadas que las de Linux con bastante diferencia: 41% versus 32%. Esto no quiere decir que Linux no siga siendo una habilidad muy demandada, después de todo, sin Linux prácticamente no hay nube.

Por otro lado, la plataforma de contratación de empleo Hired analizó más de 525.000 solicitudes de entrevistas y 10.000 ofertas de trabajo entre enero de 2019 y junio de 2021, revelando que el salario medio de la tecnología estadounidense es ahora de 152.000 dólares. Incluso los administradores de sistemas Linux de bajo nivel, según Payscale, pueden tener un promedio de 76.880 dólares al año.

Hay que recordar que los informes que realiza Hired son siempre reveladores para los profesionales de la programación. Gracias a sus estudios masivos del mercado, sabemos que menos de la mitad de los programadores tienen títulos universitarios y es que cada vez más desarrolladores aprenden por su cuenta. Y también cuáles son los lenguajes de programación mejor pagados en este 2022 (o en los años anteriores).

Otro dato interesante que hemos sabido recientemente es que los ingenieros de software especializados en el lenguaje de programación Go recibieron casi el doble de entrevistas de trabajo que la media de programadores. Concretamente, 1,8 veces más solicitudes de entrevistas en comparación con la media del mercado.