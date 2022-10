Este banco de imágenes dice 'sí' a las generadas por IA... pero sólo si se crean con DALL-E y se recompensa a sus autores

Hace poco más de un mes, nos hacíamos eco de que dos de los principales bancos de imágenes de Internet, Shutterstock y Getty, habían decidido retirar las imágenes generadas mediante modelos de IA que alojaban. En el caso de Shutterstock resultaba destacable, concretamente, la retirada de imágenes generadas mediante Midjourney, pues hasta ese momento algunas de ellas se situaban entre las más populares de la plataforma.

Ahora, sin embargo, esta plataforma nos ofrece novedades al respecto: Shutterstock ha decidido volver a vender imágenes generadas por inteligencia artificial... sólo que, en esta ocasión, no se permitirá a los 'artistas IA' subir las imágenes que ellos mismos hayan generado, sino que será la propia plataforma quien permitirá a los usuarios ir generando las imágenes que necesiten (ya es posible apuntarse a la lista de espera de este nuevo servicio).

Además, lo hará utilizando exclusivamente el software DALL-E 2 de OpenAI. Más aún, un modelo DALL-E 2 entrenado únicamente con imágenes preexistentes en Shutterstock (creadas por humanos). Según Sam Altman, CEO de OpenAI, "los datos que obtuvimos de Shutterstock fueron fundamentales para el entrenamiento [original] de DALL-E".

El argumento dado para prohibir otras IAs pero no DALL-E es que su acuerdo con OpenAI les permite tener una mejor comprensión de cómo se ha creado una imagen en concreto, y así poder rastrear el origen de los datos de la misma hasta los datos de entrenamiento original. Un argumento pobre, dado que el mayor rival de DALL-E 2, Stable Diffusion, es un producto de código abierto.

Según ha declarado la compañía, su colaboración con OpenAI es un intento de adoptar nuevas tecnologías de una "manera ética", por lo que incluye la creación de un Fondo de Colaboradores de Shutterstock para "compensar a los artistas por sus contribuciones" y proporcionar royalties cuando se haga uso de su propiedad intelectual.

"Cuando el trabajo de muchos contribuyó a la creación de una sola pieza de contenido generada por inteligencia artificial, queremos asegurarnos de poder proteger y recompensar a muchos en lugar de permitir que un sólo individuo genere y tome todo el crédito por ese contenido".

Sin embargo, incluso delimitando de esta forma los contenidos de entrenamiento del modelo IA, sigue siendo difícil determinar qué datos de entrada influyeron en la generación de una determinada pieza (recordemos que la IA generativa no hace 'collages', sino que construye en torno a patrones). Quizá por ello, por ahora Shutterstock no ha dado detalles sobre qué porcentaje total de cada imagen irá a parar a los 'artistas contribuyentes' ni sobre cómo se dividirán los royalties entre ellos.

Artistas y rivales, poco convencidos con este cambio de rumbo

No parece que este movimiento vaya a convencer a los artistas opuestos al uso de imágenes generadas por IA: Adrian Alexander Medina, un creador de portadas de libros entrevistado por New Scientist, califica la creación del 'Fondo de Colaboradores de Shutterstock' como "un débil intento de justificar el robo de millones, si no miles de millones de propiedades intelectuales que conforman el arte generado por IA".

Craig Peters, CEO de Getty Images, el gran rival de Shutterstock, no lo ve claro y sentencia un contundente "vender imágenes con IA es ilegal [...] no queremos poner a nuestros clientes en esa área de riesgo legal". Lo cierto es que hay una clara falta de jurisprudencia, y con el tiempo tanto la postura de Getty como la de Shutterstock puede verse desmentida por los tribunales y/o legisladores.