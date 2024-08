Este youtuber ha mostrado lo que pasa cuando conectas 113 dispositivos USB a un PC: no ha podido llegar al límite teórico

Cuando hablamos de creadores de contenido tecnológicos, son varios los nombres que se nos viene a la mente. Uno de ellos es Linus Tech, un canal que cuenta con 15 millones de suscriptores en YouTube y que publica diversos vídeos centrados en la tecnología.

Entre sus vídeos con más renombre se puede destacar la construcción de un PC gaming siguiendo las instrucciones de una inteligencia artificial. Pero también ha ido más allá y hacer algo que a muchos se nos ha pasado por la cabeza: conectar decenas de dispositivos USB a un PC. De esta manera trata de descubrir lo que pasa en un PC cuando se alcanza el límite de conectar más de 100 dispositivos USB de manera simultánea.

Ya sabemos lo que ocurre al llegar al límite de conexiones USB en PC

Ahora mismo la teoría señala que no se pueden conectar todos los dispositivos USB que queramos. Tal y como señala Mein-MMO, un ordenador puede admitir hasta 127 dispositivos USB de manera simultánea. Pero hay un problema para poder llegar a superar ese límite: no hay ordenadores que tengan tantos puertos USB y conectar muchos hubs de puertos USB también es una posibilidad que no funciona.

Pero Linus Tech ha encontrado la solución para poder tener un hub masivo de USB que funcione en un PC: adaptar una placa de criptominería. Esto es precisamente lo que se puede ver en el vídeo que compartió en su canal de YouTube donde iba conectando dispositivos y analizando los efectos que tenía sobre el PC.

Al conectar unas pocas decenas de dispositivos comenzó a detectar que estos empezaban a funcionar a la mitad a consecuencia de que la placa base debía llevar a cabo muchas más operaciones. Pero ahí no se quedó y siguió conectando hasta llegar a la cifra de 112 dispositivos USB.

En ese momento algunos podían responder como los ratones que podían desplazarse por la pantalla o hacer clic en algún punto. Pero el problema llegó al conectar el dispositivo número 113, donde todo se fue al traste, quedando el ordenador bloqueado y no pudiendo utilizar ninguno de los dispositivos USB conectados. Aquí detectó el youtuber que había llegado al límite real de su ordenador.

El no haber podido llegar al límite teórico de 127 dispositivos puede tener muchas explicaciones. Problemas con los controladores o la sobrecarga a la que estaba expuesta la placa base podría haber provocado este final tan fatal. Aunque finalmente ya sabemos lo que ocurre si plagamos de dispositivos a nuestro ordenador.

