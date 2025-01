Un extrabajador de Microsoft explica por qué la barra de progreso de Windows fallaba tanto. Llegaba a estimar “39 años restantes”

Nos hemos pasado horas enteras en Windows viendo cómo se copiaban archivos de una unidad a otra a través de la barra de progreso. Curiosamente, es un elemento de Windows que ha cambiado lo mínimo desde todas las versiones de este sistema operativo. Recientemente, un usuario en X nos recordaba lo tediosa que puede llegar a ser con una imagen que mostraba una estimación de 39 años restantes para copiar 180 MB de archivos.

A ese mismo comentario le citaba Dave W Plummer, un extrabajador de Microsoft que, entre sus tareas de cuando trabaja allí, su equipo se encargó de desarrollar la barra de progreso para este sistema operativo, un mecanismo que ha perdurado casi sin alteraciones hasta nuestros días. Y para ello, nos remite a un vídeo muy interesante donde explica por qué la barra de progreso de Windows ha sido la protagonista de infinidad de quejas de los usuarios.

Una barra de progreso errática que nos ha acompañado toda la vida

Todo el que ha usado Windows en esta vida lo ha experimentado. Cuando copiamos, transferimos o borramos archivos en el sistema, siempre aparece una ventana de progreso con el tiempo estimado de la operación, y dependiendo del caso, la predicción tiende a ser extremadamente errática.

Esto tiene sus razones, y uno de los ingenieros encargados de crear y mantener el cuadro de diálogo de progreso de Windows, David Plummer, tiene un vídeo donde explica por qué ha dado tantos problemas a lo largo de la historia. Plummer también es la misma persona que creó el Administrador de tareas de Windows, aunque hace ya muchos años que dejó de trabajar en Microsoft.

Plummer trabajó en el cuadro de diálogo de progreso de Windows desde los días de Windows 95. Trabajó en este elemento del sistema hasta 2003. Según explica en el vídeo, lo último a lo que se dedicó fue exactamente en mejorar la predicción del tiempo que tardará una operación en completarse cuando involucra muchos archivos.

La shell no puede saber exactamente cuánto ancho de banda estará libre dentro del próximo minuto

Este ingeniero pide que lo culpen a él por el hecho de que la barra de progreso lo haga tan mal, de forma humorística. El problema, como Plummer comenta, es que los intentos de predicción que la shell de Windows hace para estimar el tiempo restante tienen que ver solo con lo que acaba de suceder o lo que está pasando. Esto implica que, mientras más cerca del inicio del proceso estamos, más equivocada podrá estar la predicción.

Por ejemplo, si la operación involucra pocos archivos de pequeño tamaño, la shell probablemente estime bien que según el tiempo que tomó copiar el primero de estos, el resto tome aproximadamente el mismo y haga un cálculo más acertado. Ahora, cuando la operación es más compleja e involucra múltiples archivos de múltiples tamaños, el asunto se complica muchísimo.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

Que el cuadro de diálogo te diga que tardará 39 años en copiar un archivo de 180 MB se debe precisamente a esta razón. Lo irrelevante que puede ser conocer el tamaño de los archivos y la velocidad de escritura/lectura de tus discos: uno creería que hacer un cálculo simple con la información que tienes sobre el tamaño de los archivos a transferir + la velocidad a la que escriben y leen datos tus discos sería suficiente para hacer un buen estimado, pero uno estaría equivocado.

La shell no sabe con exactitud, porque no puede saber: aunque la shell sabe el número total de bits que tiene que copiar, ese es solo un factor en el resultado a la hora de predecir cuánto tiempo tomará el proceso. La mayoría de las veces no es tan simple, y la shell no puede saber exactamente cuánto ancho de banda estará libre dentro del próximo minuto. No sabe cómo de ocupado estará el disco, o el bus, o cómo de saturado esté el SSD o si la caché necesita ser reescrita, etc.

Las cosas pueden cambiar durante el proceso: de cambios en las condiciones de la red, a aplicaciones multitarea ralentizando el I/O, a tu disco perdiendo velocidad con el progreso de una copia grande, y pare usted de contar.

Plummer lo ejemplificaba con un viaje en transporte público, ya que Windows comenzaría a calcular lo que tardarías de un punto a otro desde el mismo momento en el que caminas desde tu casa a la estación, mientras que una vez montados en el tren, la estimación pasaría de días a cuestión de horas o minutos. Al fin y al cabo, Windows solo puede hacer estimaciones en base a lo que sabe hasta el momento, y no pretende hacer predicciones elaboradas en la barra de progreso.

