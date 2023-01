Nueva multa millonaria a Glovo por seguir con falsos autónomos y tener a personas migrantes sin permiso de trabajo

Glovo sigue en el punto de mira por sus prácticas laborales que van contra la ley española. Mientras que en septiembre se hizo público que la Inspección de Trabajo en España impuso una multa de 78,9 millones de euros a Glovo por fraude laboral, al ir contra la Ley Rider en España, que obliga a contratar al personal encargado del reparto, ahora el mismo organismo ha impuesto otra multa por emplear a personas migrantes sin permiso de trabajo.

Concretamente, La Inspección de Trabajo ha impuesto una nueva sanción millonaria a la compañía Glovo por valor de 56,7 millones de euros. La razón de esta nueva multa es que la empresa de delivery a domicilio tiene entre sus filas a personas migrantes que no tiene permiso de trabajo en España y por seguir sin contratar a muchos de sus riders y mantener su práctica de falsos autónomos.

Trabajo irregular de personas extranjeras

El Ministerio de Trabajo ha descubierto que entre las filas de Glovo hay 813 personas que, de haber sido contratadas, no tenían los permisos necesarios. Por ellos se sanciona a Glovo con 5,2 millones de euros.

No es la primera vez que se habla sobre el hecho de que personas migrantes, en un país donde resulta muy difícil acceder a una documentación y permiso de trabajo, son parte del equipo de repartidores que tiene Glovo.

De hecho, cuando en 2019 hubo un accidente mortal de un rider y esto levantó protestas de los trabajadores por sus condiciones laborales y el peligro de esta profesión, un ex trabajador de la empresa decía a los medios de comunicación que, de acuerdo a lo que él había vivido siendo parte de Glovo era que "los inmigrantes todavía cobran menos que los nacionales, porque como no tienen papeles no facturan directamente a la empresa sino que lo hacen a través de intermediarios que se llevan una comisión".

En aquel momento, la propia empresa dijo que la persona fallecida no estaba registrada como repartidor en Glovo: "podemos confirmar que la persona que sufrió el accidente no estaba registrada como repartidor en Glovo y el hecho de que llevara una mochila de Glovo hace suponer que pudiera estar utilizando la cuenta de un tercero".

Siguen los falsos autónomos

Como tantas otras empresas en España, Glovo tiene entre sus filas a falsos autónomos. Según la sanción anunciada hoy, la Inspección de trabajo calcula que un total de 7.022 repartidores habrían trabajado como falsos autónomos en Madrid. Por ello se sanciona a Glovo con 32,9 millones de euros, a los que habría que sumar 19 millones por cuotas impagadas a la Seguridad Social.

La empresa es reincidente en este incumplimiento de la ley. En septiembre hubo otra sanción por hacer lo mismo en Barcelona. Esto se tradujo a una condena de 39 millones de multa por usar de falsos autónomos y 24 millones en cuotas a la Seguridad Social que debían haberse cotizado. También en Valencia donde la multa fue de 10,7 millones, más 5 millones por las cotizaciones que Glovo no ha pagado.

En aquel momento, Genbeta habló con Glovo que dijo que el periodo inspeccionado se refería al año 2018 hasta el 11 de agosto de 2021 con la entrada en vigor de la Ley Rider (es decir que no está relacionado con esta normativa)".

Hoy también hemos contactado con Glovo que nos comenta que "el periodo inspeccionado al que se refiere el expediente es anterior a la entrada en vigor de la conocida como ley rider", además de no ser consecuencia de la ley rider por ser de un periodo anterior, "la propuesta de sanción hace referencia a un modelo operativo que ya no existe en España", explican las fuentes oficiales de Glovo España. Según la empresa "no existe ningún informe de la Inspección Laboral ni ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre el nuevo modelo inédito actualmente disponible en España". Glovo va a recurrir esta propuesta de sanción