El Gobierno y los sindicatos acuerdan subir el SMI en España a 1.184 euros y la patronal se niega: esto es lo que puede pasar

Vuelve a haber acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en España para subir el salario mínimo interprofesional o SMI en 50 euros mensuales, hasta los 1.184 euros. Pero, una vez, la patronal ha rechazado ese acuerdo, algo que hace por quinto año consecutivo. Los sindicatos proponían una subida de 66 euros y la patronal hablaban de 34 euros, es decir, un 3%.

Se calcula que son unos dos millones de personas las que se beneficiarían de este aumento, en caso de llegar a aprobarse. En la anterior legislatura, el Gobierno elevó el Salario Mínimo Interprofesional desde los 735 euros hasta los 1.080 en 2023, un incremento del 47%.

Con la subida del SMI acordada para 2024, el SMI se incrementó en un 54% desde 2018. El SMI para 2024 ascendió a 1.134 euros al mes, dividido en 14 pagas anuales y el objetivo ahora es otra ligera subida.

Qué ha dicho Yolanda Díaz

La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que en “el plazo de dos meses” se debe constituir una nueva mesa de diálogo social para desplegar en España la directiva europea de salario mínimo, a cuya implementación ya llega tarde el Gobierno según el calendario fijado.

El objetivo, como recogen desde TVE, es comenzar a negociar en dos meses una serie de cambios normativos con la trasposición de la directiva europea de salarios mínimos.

Otro tema que no se debe perder de vista es si el Ministerio de Hacienda tiene planes de modificar el umbral del IRPF para evitar que los salarios mínimos pasen a tributar. Los representantes de UGT y CC OO han explicado que la exención fiscal no forma parte de lo pactado con Trabajo, pero sí que se ha hablado de que el IRPF no puede quedarse con parte de la subida de quienes menos cobran, como recoge El Salto.

El Ministerio se compromete con los sindicatos a valorar una reforma para que las empresas no absorban los aumentos del SMI a través de los pluses. Desde los Sindicatos han querido "trasladar seguridad y certidumbre" a la ciudadanía de que se pueda llevar a cabo el aumento, tras el compromiso del Ministerio de Trabajo de empezar a negociar cambios normativos para el SMI. Como recuerda Europa Press, el pasado año, ya se aprobó la subida del salario sin el apoyo de la patronal.

Imagen | Flickr (La Moncloa)

