Hay 220.000 personas viendo en Internet los problemas de los aviones para aterrizar en la peor tormenta de Londres en años

El Reino Unido está sufriendo los efectos de la tormenta Eunice, que ha puesto al país en alerta roja, pues se debe a una de las peores del país en décadas. Al traer consigo vientos extremadamente intensos y de una fuerza inaudita, la aviación comercial es una de las actividades más perjudicadas, especialmente en las difíciles maniobras de aterrizaje.

Y hay alguien que está aprovechando la situación para retransmitir las dificultades que viven los aviones para aterrizar en el aeropuerto más importante de la capital del país británico, Heathrow. La cosa es tan impresionante que la retransmisión está siendo seguida por más de 220.000 personas en directo (aunque evidentemente es una cifra cambiante). Esta es la retransmisión del canal BIG JET:

La tormenta está siendo tan fuerte que está causando estragos, incluso en infraestructura moderna como la del estadio O2:

🚨 BREAKING: More video of the #O2 dome roof which is coming apart #London #StormEunice pic.twitter.com/XV3WePZIae