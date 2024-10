Hecha la ley influencer, hecha la trampa: estos son los trucos para ocultar que hacen publicidad en sus vídeos

Los creadores de contenido tienen un gran poder de influencia sobre sus seguidores, al igual que los medios de entretenimiento clásicos como la televisión. Esto ha hecho que las diferentes marcas encuentren aquí un gran escaparate para anunciarse en boca de personas que tienen una gran comunidad detrás. Y además también supone una importante fuente de ingresos para estos creadores digitales.

Pero a veces hay cierta picaresca. En la televisión clásica seguramente te habrás dado cuenta que cuando en un programa se realiza un espacio publicitario aparece la palabra 'Publicidad' en alguna parte de la pantalla. Esto es algo que también se aplica a los creadores de contenido.

Un nuevo reto: encontrar donde está el aviso de publicidad en los vídeos

A veces cuando nos encontramos un vídeo de un creador de contenido donde está probando un producto o comiendo algo. Pero en estas ocasiones a veces puede ser difícil de distinguir cuando se trata de una acción comercial o de una prueba que están haciendo para generar contenido. Ante estos casos la ley es muy clara: siempre debe estar etiquetada la acción publicitaria en el vídeo o que se diga al comienzo que es publicidad.

Pero esto a veces no se hace. O si se hace es difícil percatarse. Esto se debe a que consignan la palabra 'publi' en una de las esquinas en un color que hace que se camufle con el fondo. O incluso en la descripción de estos vídeos se puede encontrar como un hashtag al final del texto y escondido para que se tenga que desplegar la descripción. Algo que hace poca gente.

Y esto es un grave problema para los consumidores. El hecho de tratar de ocultar al máximo que es una acción publicitaria responde al hecho de que las personas al ver el término 'publicidad' podemos pasar a otro contenido directamente. O incluso que se cree cierto rechazo. Es por ello que incluso las marcas prefieren que no aparezca referenciado que es publicidad para que se transmita cierta naturalidad. Básicamente que se prueba un producto porque es bueno, y no porque se ha recibido una compensación económica a cambio.

Este tipo de prácticas se han visto reflejadas por algunos usuarios de X a través de publicaciones en el que muestran el enfado a día de hoy. Ya se ironiza con que esto se trata de un juego para encontrar dónde se ubica el aviso de publicidad. Y muchos se preguntan que si se ha aprobado recientemente la 'Ley Influencer' que trata de regular la publicidad entre los creadores de contenido, por qué no se cumple.

La realidad es que esta es una ley que afecta a un número reducido de creadores de contenido. Entre su articulado se detalla que únicamente un selecto grupo de influencers, aquellos que cuentan con unos altos ingresos, tienen que regirse por esta ley que regula los productos que pueden patrocinar y cómo deben exponerlo. Esto se traduce en que en España se encuentran menos de 100 creadores que se vean afectados por esta regulación.

Pero la obligatoriedad de especificar que estamos viendo un anuncio es algo que ya se refleja en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Esta en su artículo 9 detalla que "Los anunciantes deberán asimismo desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus anuncios". Es decir, el mostrar que estamos viendo publicidad es algo que se remonta mucho antes de la ley de influencers en nuestro país.

El motivo para no detallarlo es lo que hemos expuesto anteriormente. Herramientas cuentan para poder anunciar este acuerdo de colaboración, ya que las redes sociales como Instagram o TikTok cuentan con una opción para que se muestre en pantalla que se trata de una acción comercial. El problema radica en que no es algo que termine de interesar para mantener la naturalidad y que no duden de su objetividad.

