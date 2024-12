Ibai Llanos y su Juego del Calamar causa malestar por cómo se organizó. Otros replican: "Ibai no os debe nada"

Ibai anunció hace unos días su retiro parcial de Twitch (ofrecerá menos horas a la plataforma de Amazon y destinará más tiempo a YouTube), pero ha aprovechado el enorme tirón que tiene en esta plataforma para una actividad publicitaria, de la mano de un restaurante de comida rápida y de la plataforma Netflix.

Ha reunido a seguidores para hacer su propio 'Juego del Calamar' que estrena pronto nueva temporada en la plataforma de streaming y, para ello, algunos de sus seguidores pudieron ir a Madrid, capital de España, a participar y competir por un premio de 26.000 euros.

Fueron más de 450 de sus seguidores y el encuentro tuvo varias polémicas y quien se alzó con el premio fue Isabel, la concursante 361 que ha hablado de la competeción en su TikTok y se declara muy tímida pero que cuando vio el reto pensó: "necesito pasta, me voy a inscribir". Según ella muchas pruebas no dependían de ella sino que eran suerte, aunque queda claro que también hacía falta estrategia y conocimiento.

Qué critican de Ibai Llanos

Muchos jugadores han definido el juego como "un tongo" y dicen que muchas pruebas estaban "fatal" explicadas. También han llegado a llamar a Llanos "maleducado" y recordarle que fue "gente de toda España, no solo de Madrid" y es que dicen que durante el encuentro recibieron para comer solo algo de pollo frío (y eso que lo organizaba una cadena de comida, basada en pollo).

Luego otra gente se queja de que los retos son absurdos o que "me esperaba algo muchísimo mas dinámico y entretenido, decepción", afirman otros. También se ha comentado que el recinto estaba muy frío (de hecho, en las imágenes, Ibai aparece bien abrigado).

Cómo no, muchos usuarios han salido en defensa del streamer y contra los críticos. Algunos atacan a quienes se quejan por tener mal perder con ironías como "Resumen: me voy a apuntar a ver si Ibai me da fama y dinero, pero como he perdido solo me queda llorar e insultarle", comentaba uno.

