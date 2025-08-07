Un ingeniero de Google vivía en un camión dentro del parking de la empresa para no pagar alquiler: ahorraba el 90% de sueldo

Para cualquier persona el precio que se paga por la vivienda es uno de los mayores gastos que puede tener a lo largo del mes. Lo normal es asumirlo, ya que no tener un techo donde dormir es algo para muchos impensable. Pero entre la juventud puede ser que no sea una gran prioridad.

Este es el caso de un ingeniero de software de Google llamado Brandon. Su historia es realmente interesante, ya que a los 23 años abandonó Massachusetts para poder trabajar en Google. El destino para ello fue San Francisco, donde podía trabajar en una de las oficinas que tenía la compañía, aunque se encontró un gran problema: lo caro que es alquilar en San Francisco.

Opta por dormir en su camión para no pagar alquiler

Aquí tuvo que tomar una importante decisión: ahorrar su sueldo o no hacerlo. Optó por la primera opción, así que tuvo que vivir en el interior de un camión para no tener que pagar el alquiler. Una decisión que tomó tras las prácticas de verano dentro de la compañía.

Hasta ese momento el ingeniero optaba por vivir en una de las viviendas que disponía Google para sus trabajadores. En concreto, residió en una vivienda con dos habitaciones para cuatro personas que costaba 65 dólares la noche, lo que se traduce en 2.000 dólares al mes. Y vista esta cantidad de dinero, y que "nunca estaba en casa" decidió no pagar esta cantidad de dinero.

El ingeniero sentía que no estaba construyendo nada y que solo "quemaba el dinero". Es por ello que optó por pagar 10.000 dólares por una camioneta Ford de 2006 con 250.000 kilómetros recorridos. De esta manera comenzó a residir en el compartimento de 12 metros cuadrados, afirmando que era más grande que otras habitaciones donde había vivido y que era suficiente para él.

Afirma que no necesita tener nada enchufado, salvo el móvil o los auriculares que recarga en su propio puesto de trabajo a través de una power bank. Además, al estar aparcado en el propio parking de la empresa, nunca llegaba tarde. En el propio campus es donde optaba por desayunar, comer y cenar y con todo esto conseguía ahorrar el 90% de su sueldo. De lo único que tenía que preocuparse era del seguro del camión. Aunque como buen estudiante de Estados Unidos, contaba con un crédito estudiantil de más de 20.000 dólares que tenía que abonar.

Para la propia empresa esto no suponía ningún tipo de problema, salvo los primeros días en los que la seguridad del campus se extrañó de tener un camión aparcado en su parking. Pero una vez que enseñó su credencial, todo les pareció correcto y no volvieron a decirle nada.

Pero esto quedó en el pasado. A día de hoy ya no vive en su camión, aunque en la entrada de su blog de 2023 relataba como había pasado seis años en esta casa con seis ruedas. Tras esta experiencia, pasó a estar en una casa, lo que categorizó como 'el fin de una era'.

