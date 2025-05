Ganaba 150.000 dólares como programador y acabó despedido por la IA. Tras ser rechazado en 800 ofertas, ahora vive en una caravana

Describimos en multitud de ocasiones todos los beneficios que nos aportan las tecnologías basadas en inteligencia artificial generativa, pero también es interesante remarcar la otra cara de la moneda: su cada vez mayor adopción repercute en los puestos de trabajo actuales, incluso en los de ingeniero de software.

La historia que contamos en este artículo la protagoniza un experimentado programador con dos décadas en el sector tecnológico, quien se enfrenta a esta cruda realidad de la revolución de la inteligencia artificial.

Más de 800 solicitudes y una situación precaria

Tal y como exponen desde Fortune, la vida de Shawn K cambió drásticamente en abril del año pasado. Este ingeniero de software de 42 años, con más de veinte años de experiencia y título universitario, recibió la carta de despido de la empresa donde trabajaba, especializada en el metaverso. No era la primera vez que se quedaba sin empleo —ya le había ocurrido tras la crisis financiera de 2008 y durante la pandemia—, pero en esta ocasión todo ha sido diferente.

"Me siento completamente invisible", confiesa Shawn a la revista. "Tengo la sensación de que me descartan antes de que un ser humano participe en el proceso".

En el último año, Shawn ha enviado más de 800 solicitudes de empleo, pero solo ha conseguido menos de 10 entrevistas. Y lo que más llama la atención: algunas de estas entrevistas han sido con agentes de inteligencia artificial, no con personas reales.

Mientras tanto, este profesional que antes ganaba 150.000 dólares anuales, explica que ha tenido que recurrir a soluciones desesperadas para subsistir. Shawn asegura que actualmente vive en una pequeña autocaravana en el centro de Nueva York y trabaja como repartidor para DoorDash, llevando pedidos de comida rápida a hoteles locales. También explica que ha tenido que vender algunos objetos personales en eBay, como un viejo ordenador portátil. Con todo ello, Shawn asegura que apenas consigue unos cientos de dólares.

No culpa a la IA, sino el cómo las empresas hacen uso de la tecnología

Lo que hace especialmente interesante el caso de Shawn es que no culpa directamente a la inteligencia artificial por su situación. De hecho, se define como un "maximalista de la IA" y reconoce que "si la IA realmente puede hacer un mejor trabajo que yo, no voy a quejarme diciendo que me ha sustituido o que le falta el toque humano".

Lo que le frustra es cómo las empresas están utilizando estas tecnologías: "En lugar de aprovechar el poder de la IA y crear equipos híbridos de humanos y máquinas, simplemente recortan personal para ahorrar dinero", lamenta.

En su blog de Substack, Shawn advierte que lo que le ha ocurrido es solo el principio de un "tsunami de desastre social y económico". "La gran sustitución ya está en marcha", afirma, argumentando que la discusión sobre la sustitución laboral por IA sigue viéndose como algo del futuro, cuando admite que en realidad ya está ocurriendo.

En 2024, más de 150.000 trabajadores del sector tecnológico perdieron sus empleos, y en lo que va de 2025, la cifra ya supera los 50.000, según Layoffs.fyi. En un contexto de postpandemia en el que las grandes empresas han visto perjudicado su rendimiento mientras también evolucionan las tecnologías de IA, han sido factores que han motivado precísamente buena parte de estos despidos masivos para recortar en gastos.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, predijo a principios de este año que para septiembre la inteligencia artificial estaría escribiendo el 90% del código, y que "en 12 meses, podríamos estar en un mundo donde la IA escriba esencialmente todo el código". Esta mentalidad también la comparten altos directivos como Zuckerberg.

Imagen de portada | Shawn K

En Genbeta | La última IA de Google promete ser capaz de mejorarse a sí misma. De momento, ya está superando a los matemáticos humanos