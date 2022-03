Kodi pierde para siempre TVAddons: el creador del repositorio lo cierra y paga una multa millonaria por copyright

El servicio Kodi se despide de su servicio TVAddons. El creador del conocido repositorio ha sido condenado a pagar una multa millonaria por temas de copyright y, tras esto, ha cerrado sus puertas para siempre.

Kodi es una aplicación gratuita y open source mantenida por voluntarios y donaciones. Por su parte, TVAddons emitía series como 'Juego de Tronos', 'Prison Break', 'The Big Bang Theory', 'America's Got Talent', 'Keeping Up With The Kardashians' y docenas más, que según la demanda que ha acabado con este repositorio, viola los derechos de autor porque "desarrollaba, alojaba, distribuía o promovía complementos Kodi infractores".

Casi 5 años de batalla legal

La polémica no es nueva, cabe decir. Ya en 2017 veíamos cómo Kodi se había ido convirtiendo poco a poco en el objetivo de la industria audiovisual. Algunos de los complementos de terceros que utilizaba el popular gestor de contenido multimedia habían ido desapareciendo después de ser acusados de violación de derechos de autor. E incluso TVAddons llegó a desaparecer un tiempo.

En el mismo 2017, Bell Canada, TVA, Videotron y Rogers se unieron en una demanda contra el operador de TVAddons, el mayor repositorio de complementos de Kodi, por temas de derechos de autor. Tras varios años de batalla legal, el fundador de TVAddons ha admitido su responsabilidad y ha acordado pagar 19,5 millones de dólares por daños y perjuicios.

Adam Lackman, su creador, se ha declarado ahora culpable de los cargos de piratería, y ha acordado con los tribunales una sanción que asciende a 19,5 millones de dólares por infracción de derechos de autor.

El 9 de junio de ese 2017, un Tribunal Federal en Estados Unidos dictó una medida cautelar contra Lackman por la que se le prohibía realizar diversas actividades en relación con TVAddons. Y a esto, Lackman no pudo presentar una defensa. También se concedió a los demandantes una orden de registro civil que les permitía acceder al domicilio de Lackman sin previo aviso.

TVAddons volvió más tarde con un nuevo nombre de dominio, pero el daño ya estaba hecho. Después de un resurgimiento en 2019, el tráfico del sitio fue en constante descenso. Hasta hace un par de semanas, la web seguía operativa.

En una carta fechada el 18 de febrero de 2022, las empresas demandantes y Lackman dijeron al Tribunal Federal que habían resuelto sus diferencias acordando una sentencia de consentimiento. Lackman admite haber ofrecido al público programas de televisión propiedad de los demandantes, lo que va contra la Ley de Derechos de Autor, según el acuerdo firmado.

Kodi es un servicio legal

Aunque el nombre de Kodi sea clave en la noticia, pues es el programa utilizado para acceder a estos add-ons que la justicia considera ilegales, lo cierto es que se trata de un mero reproductor de contenido que por defecto no incluye add-ons ni contenido que infrinja los derechos de autor en España y otros países. Al descargarlo, Kodi incluye add-ons sugeridos en su repositorio oficial como el de Pluto TV o YouTube, y estos nunca han supuesto problemas para los desarrolladores de la aplicación.

Lo que la justicia persigue es a quien aloja y distribuye el contenido que se ve a través de Kodi, de la misma forma en que hace unos años no se perseguía generalmente a los clientes para descargar torrents, y sí a quien proporcionaba y alojaba el contenido con derechos de autor. Kodi siempre se ve envuelto en polémicas como esta, pero no hay nada ilegal en su código.

Incluso sin utilizar add-ons, son muchos los usuarios que utilizan Kodi o VLC para reproducir listas IPTV con contenidos con derechos de autor, e incluso en ese caso, son meros reproductores, pues es el usuario el que ha adquirido el archivo m3u que visualiza en estos programas, pero sus desarrolladores no tienen ninguna responsabilidad.