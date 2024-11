"Mi coche está destrozado y mi jefe dice que me busque la vida": testimonios de trabajadores obligados a trabajar tras la DANA

Desde ayer domingo, varias son las veces que me ha aparecido en mi 'feed' de Instagram un aviso del Ministerio de Trabajo y de la Ministra Yolanda Diaz explicando que la gente no está obligada a ir a trabajar a partir de hoy, lunes 4 de noviembre, en diversos casos y circunstancias tras la DANA que ha arrasado municipios enteros de España.

Si tu seguridad está en peligro; si desplazarte pone en riego tu seguridad o interfiere en las labores de rescate; si tienes que atender a familiares desaparecidos o hacerte cargo del fallecimiento de alguien de tu familia; si has perdido tu vivienda o enseres y no estás en disposición de acudir a tu trabajo; o si tienes que hacerte cargo de familiares como consecuencia del cierre de colegios, residencias o servicios públicos en general.

"El teletrabajo es prioritario, pero no siempre es posible", concluye, teniendo en cuenta que quienes puedan teletrabajar, las empresas deberán priorizar ese sistema y quienes no, no pueden obligar a sus empleados a llegar al lugar de trabajo.

A pesar de esto, en la práctica, estamos viendo testimonios de trabajadores que cuentan cómo, en plena ola de solidaridad por toda España, hay jefes que se niegan a parar la producción y les están obligando a ir a su puesto. Aquí vamos a recoger varios testimonios en primera persona.

Cuando hace unas semanas recogíamos en Genbeta el caso de varios trabajadores fallecidos porque su empresa no les dejó irse de la fábrica en pleno huracán en Estados Unidos, poco podíamos imaginarnos que algo mucho más trágico acabaría pasando en España con la llegada de la última DANA.

"Búscate la vida: que te traiga un vecino"

Por ejemplo, esta misma mañana, un hombre desde Paiporta, uno de los lugares más afectados por esta enorme tragedia, explicaba en una entrevista para un periodista de TVE que a las 7 y media de esta mañana lo llamó su jefe molesto porque no estaba en su puesto a las 7 que es su hora de entrada. Cuando lo entrevistan está yendo a pie a su trabajo.

Dice que su coche quedó destrozado y apareció como 10 calles alejado de donde se encontraba aparcado y que el jefe le ha dicho que se busque la vida, que le diga a alguno de sus vecinos que lo lleve a la empresa.

Son "dos horas y media a pie porque ahora no hay línea de metro, no hay autobús, no hay una forma de transporte...". Recuerda, con apoyo del periodista que todo el transporte público está "deshabilitado" en la zona. Comenta el electricista que vive con su mujer y su hijo menor y que su pareja trabajaba en una inmobiliaria que ha quedado destrozada por el temporal y que probablemente ese negocio no vaya a volver, por lo que él teme perder su empleo siendo el único sustento ahora mismo de la familia.

Sabe que el taller donde trabaja también ha sufrido daños y que necesita manos para comenzar a rehabilitar el lugar, pero él comenta que ya estaba ayudando a otras personas y espacios cerca de su propia casa como llevan días haciendo tantos otros voluntarios y voluntarias.

Qué dice el Ministerio de Trabajo para asalariados y autónomos

En caso de que la empresa imponga cualquier tipo de consecuencia negativa por no acudir al trabajo, esta será considerada nula, según las informaciones que llegan desde el Ministerio. Trabajo advierte además de que "se prohibirá" el despido de los trabajadores que no hayan acudido a trabajar por alguna de las situaciones indicadas.

Por otro lado, los autónomos afectados por la DANA que pidan prestación por cese no precisarán un periodo mínimo cotizado, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su cuenta de 'X'. Esto sin necesidad de darse de baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Los obligados a trabajar en plena DANA

El testimonio de este electricista llega en unos días muy duros, con mucha polémica por otro tema laboral: muchas personas están públicamente denunciando que no les llegó ninguna alerta para irse a un lugar seguro hasta que acabó la hora común de la jornada laboral.

Comisiones Obreras también ha recordado en un comunicado que la legislación ampara la ausencia del puesto de trabajo ante situaciones de riesgo. En el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se reconoce el derecho del trabajador a "interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud".

El 29 de octubre la Diputación de Valencia cerró sus centros a las 14:00 horas y envió a sus trabajadores a casa. Pero en las empresas privadas muchas personas se quedaron trabajando. Los servicios del sindicato CCOO en Valencia afirmaron haber recibido consultas de trabajadores que quedaron atrapados en las instalaciones de sus empresas y que no entienden cómo es posible que nadie tomara la decisión de detener la actividad y enviar a toda la plantilla a casa antes de que la situación fuera irreversible.

Dani Patiño, secretario de Acción Sindical de CCOO en la Comunidad Valenciana, ha dicho en una entrevista que las alertas meteorológicas estaban activas con la suficiente antelación, lo que le lleva a pensar que se actuó en contra del sentido común y dando prioridad a los intereses económicos.

A principios de octubre, el Ministerio de Trabajo recordaba que numerosas provincias iban a estar durante semanas bajo alerta por lluvia. Y que "os recordamos que se puede reducir o modificar la jornada laboral en los trabajos al aire libre cuando se emita un aviso de fenómenos adversos rojo o naranja".

