Solidaridad con Valencia tras la DANA: este estupendo mapa nos ayuda a conocer las necesidades de las personas a las que ayudar

El gran drama que están viviendo muchas localidades españolas tras el paso de la DANA, sobre todo en la provincia de Valencia, ha llevado a una inmensa solidaridad por parte de personas de toda España y de gente de todo el mundo.

Municipios e iniciativas privadas por toda España recogen ayuda humanitaria para llevar a Valencia y otros lugares afectados por las inundaciones y hay un valenciano que ha creado una web muy práctica llamada Ayuda Terreta donde se pretende identificar las necesidades específicas de las personas afectadas. Una buena idea antes de que llenemos Valencia de productos que puedan no ser necesarios.

Personalmente he trabajado muchos años en ayuda humanitaria directa y eso me ha llevado a tener que vaciar, literalmente, almacenes enteros de donaciones que no servían para nada. Por un lado, que una persona esté necesitada de ayuda por algún motivo, en este caso por haber perdido todo lo que tenían en su hogar, no se traduce a que vaya a aceptar cualquier cosa.

Cada persona puede tener sus particularidades a la hora de comer (gente vegana, con intolerancias alimentarias, con gustos específicos de qué comer) o su estilo vistiendo... y eso hay que respetarlo también y tener cuidado a la hora de donar, por lo que veo que esta web es muy útil, ya que las personas están detallando qué necesitan y en dónde. Aunque la iniciativa se haya creado en Valencia, la está usado gente de todos los municipios afectados por el temporal.

Por ejemplo, compartiendo mi experiencia en la gestión de ayuda, he sido testigo de muchas personas donando ropa para gente muy mayor, de sus padres fallecidos; ropa de boda que ya no usan en su vida diaria; ropa de hace dos décadas, literalmente... sin tener en cuenta que el público objetivo al que se dirigía la ayuda era en su mayoría gente joven que quiere ir cómoda y también bien vestida de acuerdo a la moda de ahora, aunque estuvieran en una situación de necesidad.

Cómo usar el mapa de Ayuda Terreta

Las personas afectadas por la DANA pueden utilizar el mapa para decir qué necesitan. Y quienes están recopilando ayuda y haciéndola llegar pueden conocer qué son las prioridades y llevarlas donde hagan falta.

Si necesitas ayuda, tienes que entrar en este enlace: https://ayudaterreta.com/, bajar en la página hasta donde está el mapa y pulsar el botón rosa que aparece en la esquina superior derecha. Tendrás que registrarte con un mail y una contraseña en el registro que te aparece.

Cuando ye hayas registrado, puedes añadir tu ubicación exacta y detalles de ayuda. Esa información queda pública, de cara a todo el mundo que entre en la web. Hay iconos en 4 colores diferentes. Si es rojo es que alguien está "pendiente de ayuda"; en amarillo es que alguien ya ha contactado y está en camino con los bienes solicitados; verde es que la ayuda ha sido recibida.

Por ejemplo, puedes ver una pareja de 70 años y una madre de 90 pidiendo personal voluntario que llegue con material de limpieza para ayudarles a limpiar su casa de lodo.

Es decir, que la persona que pide lo que necesita, luego debe encargarse de actualizar la información para que quien gestiona la web pueda saberlo y eliminar los casos solucionados. Estos se acabarán eliminando para no crear confusión y, además si quieres eliminar alguna solicitud de ayuda antes, tienes que enviar un mail a ayudaterreta@gmail.com.

Si eres un punto de recogida, puedes poner un pin en azul y especificar cómo puedes ayudar. Por ejemplo, qué transporte tienes para llevar bienes necesarios o qué habilidad tienes para ofrecer. Incluso hay gente que ofrece alojamiento gratuito de forma temporal. Por ejemplo, encontramos a alguien en Castilla la Manda que se ofrece a ayudar en la gestión de los siniestros con las compañías de seguros o cualquier trámite administrativo necesario.

En toda España hay puntos de recogida en casi cualquier municipio y no siempre parece muy organizado (lo digo por lo que he visto en mi comarca), así que este mapa puede ser útil para tantear qué se puede necesitar y en qué cantidades.

