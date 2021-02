Microsoft Edge ha ofrecido durante meses extensiones para jugar a ROMs de Nintendo como 'Super Mario Bros'

La tienda de extensiones Edge de Microsoft albergaba hasta hace apenas unos días probables copias no autorizadas gratuitas de varios de los videojuegos más conocidos como Mario Kart 64, Super Mario Bros, Sonic the Hedgehog 2, Pac-Man, Tetris, Cut The Rope, Fruit Ninja, Temple Run, e incluso Minecraft, el éxito de Microsoft en este sector.

Los creadores que aparecían en los títulos de esos contenidos no eran ni Microsoft, ni Nintendo, ni ningún otro desarrollador de juegos reconocido. Es que ello se cree que puedan ser las copias no autorizadas.

Tras hacerse público, se eliminaron las extensiones

The Verge publicó la primicia el sábado y unas horas más tarde la gran mayoría de los juegos habían sido retirados de la tienda de extensiones del navegador Edge. Según el mismo medio, el único que queda es lo que parece ser una copia del juego del dinosaurio de Google Chrome.

Jordan Chase dijo en su Twitter que la extensión de Mario Kart 64 (esta publicación está borrada ahora) descargaba una ROM del juego. La extensión de Tetris también parecía ser un clon del famoso juego, aunque no descargaba una ROM, según Chase.

En ResetEra, el usuario KoolAid, publicó una captura de pantalla de lo que parece el Twitter oficial del perfil de Microsoft Edge Dev que anuncia que anuncia a los "amantes de Pac-Man, Tetris y Mario Kart" que si sabían que Microsoft Edge tiene estos y otros juegos vintage en su catálogo de juegos en las extensiones.

Algunos de los juegos que consiguió encontrar The Verge cuando descubrió este asunto, tenían reseñas que se remontaban a octubre, lo que indica que habían pasado desapercibidos en el catálogo de Microsoft durante bastante tiempo. La firma de Windows no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto.