Microsoft pone fecha a una de sus funciones más polémicas (y peligrosas) de los últimos años en Windows 11

Con la llegada de Windows 11 24H2 y con los PC con Copilot+, Microsoft compartió una nueva función que le daba una nueva vuelta a la integración de la inteligencia artificial. Esta función, llamada Recall, prometía hacer un seguimiento exhaustivo de todo lo que hacíamos a lo largo del día con el ordenador para darnos una experiencia personalizada y dar marcha atrás a diferentes acciones.

Al activar esta funcionalidad, la inteligencia artificial registrará el historial de todas las webs que has visitado, así como las aplicaciones que has usado a lo largo de toda la vida en el PC. Un sistema similar al que tiene Google donde se queda registrado todo lo que hemos hecho con sus servicios. Pero esto marcaba grandes dudas acerca de la privacidad y con lo que haría Microsoft con esta información tan sensible.

Microsoft rescata una herramienta muy polémica, pero sin dar detalles

Durante su presentación pudimos ver como la interfaz de Recall se materializaba como una línea temporal que se podía mover de manera libre con el objetivo de captar transcripciones de una reunión concreta o un archivo con el que estábamos trabajando. Una recuperación de información que se podía tratar con mensajes naturales a través de un chat.

Obviamente, Microsoft apuntó a que toda esta información no iba a salir en ningún momento del propio ordenador, pero la realidad es que los expertos en seguridad tenían una idea muy diferente. En las versiones 'preview' de Recall pudieron ver que estas capturas de pantalla se almacenaban sin cifrar, haciendo que fuera muy fácil para los hackers acceder a esta información. Incluso no era muy difícil modificar diferentes troyanos infostealer para poder acceder a la información.

A partir de ese momento nada más se supo de Recall. Desapareció completamente y Microsoft afirmaba que no tenía anda que compartir sobre el regreso de su herramienta de recuperación para Windows 11. Y pese a que no había cancelado el proyecto, ahora sabemos que Microsoft se había tomado un tiempo para perfeccionar la herramienta con sus ingenieros y tratar de resolver todas las inquietudes generadas.

Una novedad que iba a lanzarse el 18 de junio en los PC Copilot+, pero que finalmente se ha retrasado. Ahora, ya tenemos noticias sobre este lanzamiento aludiendo que iba a "priorizar la seguridad". En su blog original ahora ha dado detalles exactos sobre esta nueva función:

Con el compromiso de ofrecer una experiencia de Recall (versión preliminar) confiable y segura en las PC Copilot+ para los clientes, compartimos una actualización que indica que Recall estará disponible para los miembros de Windows Insider a partir de octubre. Como ya se compartió el 13 de junio, hemos ajustado nuestro enfoque de lanzamiento para aprovechar la valiosa experiencia de nuestra comunidad de miembros de Windows Insider antes de que Recall esté disponible para todas las PC Copilot+. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y, cuando Recall esté disponible para los miembros de Windows Insider en octubre, publicaremos un blog con más detalles.

Como se lee, habrá que esperar hasta el próximo mes de octubre para ver de nuevo Recall en fase beta. Aquí veremos si de verdad se ha mejorado la seguridad, ya que no han dado detalles de lo que han mejorado. Será esta la prueba de fuego al tener a todos los investigadores detrás para saber si finalmente es algo seguro de usar o no. Si bien, el registro constante de información puede ser algo que no guste a casi nadie a nivel de usuario.

