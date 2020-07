Microsoft Teams permitirá, a partir de agosto, fusionar dos llamadas activas

Microsoft está trabajando en una nueva función para su aplicación Teams que permitiría a los usuarios de ésta "combinar llamadas", es decir, fusionar dos llamadas en marcha reuniendo a los participantes de ambas.

Permitirá, eso sí, combinar dos llamadas individuales o una grupal y otra individual, pero no dos grupales; y será compatible tanto con las llamadas realizadas a través de teléfono (PSTN) como con las VoIP.

Teams retoma una herramienta con la que Skype for Business contaba desde 2015

En agosto de 2018, Microsoft afirmó que habían logrado equiparar la funcionalidad de Teams con las de Skype for Business Online, otra herramienta similar que la compañía pretende 'extinguir' progresivamente de aquí a 2021, en favor de su nuevo software estrella (desde hace un año, los nuevos clientes de Office 365 ya no pueden optar por usar Skype for Business, por ejemplo).

Pero varios usuarios expresaron ya entonces su desacuerdo: faltaban varias funciones del antiguo software por implementar en el nuevo, y una de las principales era la que hoy nos ocupa, con la que Skype for Business contaba desde 2015.

De este modo, la progresiva sustitución de esta aplicación de mensajería por Microsoft Teams ha supuesto que haya grupos de trabajo acostumbrados a contar con dicha opción que se hayan quedado repentinamente sin acceso a la misma.

Desde entonces, reclamar la verdadera equiparación de funciones entre ambos programas se ha convertido en una petición recurrente en los foros oficiales de usuarios de MS Teams:

"Resulta muy frustrante que mi organización se haya pasado de Skype a Teams con promesas de ganar en eficiencia, cuando precisamente la función de combinación había sido la base de la eficiencia de Skype para nuestros propósitos. Ahora, su ausencia socava todos los aspectos positivos que Teams pudiera ofrecernos".

Sin embargo, Microsoft ha terminado escuchando a estos usuarios, y según la web en la que la compañía publica su plan de desarrollo para los productos de la suite Microsoft 365, la combinación de llamadas estará disponible en Teams a nivel global para el próximo mes de agosto.

Vía | The Windows Club