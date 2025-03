La mitad de las empresas de Japón necesitan trabajadores. Sus leyes ahora maltratan a los empleados inmigrantes y eso va a cambiar

Japón aprobará un cambio en la política de su programa de becarios extranjeros que resulta muy problemático. Concretamente el Consejo de Ministros japonés aprobó esta semana una política básica para un nuevo sistema que sustituya al controvertido programa que ya existe y que está diseñado para atraer a trabajadores extranjeros para hacer frente a la grave escasez de mano de obra del país.

En un cambio histórico en la postura oficial de Japón sobre la aceptación de trabajadores extranjeros, el nuevo sistema, que se aplicará en junio de 2027, animará a los trabajadores a pasar al visado más permanente de Trabajador Cualificado Especificado después de tres años. Todo si se mantienen los planes.

El nuevo sistema, que permitirá a los participantes cambiar de lugar de trabajo, sustituirá al Programa de Formación de Pasantes Técnicos, que existe desde 1993 y que ha sido muy criticado por ser muy estricto con estos trabajadores nacidos en otros países. Como publica kyodonews, el programa ha sido criticado por ser simplemente una vía para que Japón importe mano de obra barata. Pero sin mirar los derechos de estos trabajadores nacidos fuera del país.

Japón ha sido muy criticada

Los trabajadores que se acojan al nuevo sistema podrán cambiar de lugar de trabajo dentro del mismo sector bajo determinadas condiciones, siempre que lleven más de un año trabajando en un puesto y sus conocimientos de japonés y profesionales cumplan ciertos requisitos.

Ya hemos visto en Genbeta que los trabajadores extranjeros alcanzan cifras récord en Japón y están siendo la salvación a la escasez de mano de obra. Pero también que su legislación permite que los empleados migrantes sufran abuso laboral por diversas normativas de su legislación.

Cada vez menos mano de obra

Todo esto se une a que las empresas japonesas están sintiendo la escasez más aguda de trabajadores a tiempo completo desde la pandemia de COVID-19, con más de la mitad de las empresas sin personal suficiente, según una encuesta reciente.

Entre las cerca de 11.000 empresas que respondieron a la encuesta de enero, el 53,4% dijo que necesitan más trabajadores a tiempo completo, de acuerdo con Teikoku Databank Ltd.

El sector más necesitado de trabajadores a tiempo completo es el de servicios de información, con escasez de ingenieros de sistemas, seguido de la construcción.

Según el instituto de investigación, el 68,1% de las empresas afectadas por la escasez de mano de obra tienen previsto aumentar los salarios de los trabajadores a tiempo completo a partir de abril, aparentemente para asegurar y retener a los trabajadores necesarios.

Los economistas, por su parte, advierten de que las pequeñas y medianas empresas tendrán dificultades para seguir el ritmo de las más grandes, que disponen de recursos financieros para seguir subiendo los salarios.

Protestas de los migrantes

Y, en todo este contexto, ha habido una manifestación de los trabajadores extranjeros. Los trabajadores extranjeros salieron a las calles de la capital japonesa el pasado fin de semana reclamando aumentos salariales y mejores condiciones laborales. Fueron pocos, porque la cultura japonesa no es muy de estos eventos, unos 300. Pero recordaron con sus lemas que "¡Estamos aquí!", en Tokio.

Yumiko Nakajima, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores Generales de Tokio Nambu, comentó: "Hay más de 2,3 millones de trabajadores extranjeros en Japón. Queremos subrayar su presencia". Y muchas pancartas clamaban por acabar con el trato injusto y el acoso sexual.

Una mujer de un país de América del Sur (el medio no especifica de qué país), recordó que muchas migrantes trabajan en empleos no fijos y recordó que cuando suben los precios, tanto los japoneses como los extranjeros luchan por igual, y pidió que la gente no olvidara que esos trabajadores también necesitan aumentos salariales.

Imagen | Foto de Alex Block en Unsplash

