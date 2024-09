"Mantener cautivo (en la oficina) al personal todo el día": este CEO no quiere que sus trabajadores salgan ni a por un café

Al personal de la empresa minera del multimillonario Chris Ellison ya se le ha prohibido trabajar desde casa. Salir a tomar un café bien podría ser el próximo beneficio en peligro. “Quiero mantenerlos cautivos todo el día”, dijo el jueves Ellison, director ejecutivo de Mineral Resources Ltd. “No quiero que abandonen el edificio, así que no quiero que caminen por la calle tomando una taza de café. Hace unos años descubrimos cuánto cuesta eso”.

Ellison defendía las ventajas de trabajar en la sede de la empresa en Perth que cuenta con una cafetería, restaurante, gimnasio, guardería, sala de reflexión y centro de bienestar. Primero prohibió trabajar desde casa y ahora quiere que la gente no salga nunca del edificio.

El director general de Recursos Minerales, Chris Ellison, dijo durante una presentación de resultados financieros que quiere "mantener cautivo al personal todo el día".

"No quiero que salgan del edificio... No quiero que caminen por la calle a tomar una taza de café", añadió.

Negocio con una guardería

En una llamada con analistas para dar información sobre las ganancias de la empresa recordó que estaba impuesta la política de "no trabajar desde casa" y que "no podemos tener gente trabajando tres días a la semana y cobrando cinco días a la semana". Con esta frase se posiciona como una de esos CEO que considera que cuando la gente no está en la oficina es que no está trabajando.

Las oficinas también ofrecen servicio de guardería. Ellison recordó que la guardería de la compañía cobra sólo 20 dólares australianos (12,25 euros) por día, en comparación con los costos comunes de este servicio de 180 dólares australianos por día.

Esta medida de hacer negocio con la obligación de la vuelta a las oficinas no es nada nuevo. Hay que recordar que Google, por ejemplo, ofrece alojamiento en su hotel a los que viven lejos a 99 dólares la noche para que puedan ir a la oficina.

Imagen | Foto de Austin Distel en Unsplash

En Genbeta | Efectivamente, ir a la oficina cuesta al trabajador mucho dinero cada día. Eso muestra el último estudio al respecto